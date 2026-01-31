Συνεχίζει αήττητος ο Ολυμπιακός: 94 – 71 το Περιστέρι

  • Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός συνέχισε το αήττητο σερί του στην Greek Basketball League, επικρατώντας του Περιστερίου με 94-71 στο ΣΕΦ. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν τις 16 νίκες σε ισάριθμους αγώνες.
  • Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός εστίασε στην άμυνα, περιορίζοντας το Περιστέρι στους 11 πόντους μέχρι το ημίχρονο. Έτσι, κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στο 13ο λεπτό και να πάει στα αποδυτήρια με προβάδισμα 44-38.
  • Ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στην τρίτη περίοδο, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +22 (67-45) με σερί τρίποντα. Κορυφαίος των νικητών αναδείχθηκε ο Άλεκς Πίτερς με 29 πόντους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Συνέχεια στο αήττητο του στην Greek Basketball League έδωσε ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» ενεργοποίησαν την άμυνά τους από τη δεύτερη περίοδο και δεν αισθάνθηκαν πίεση από το Περιστέρι μέχρι το τελικό 94-71, με το οποίο έγραψαν το 16/16. Στον αντίποδα, η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί στο 6-9.

Μετά το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (24-27), ο Ολυμπιακός εστίασε στην άμυνα και περιορίζοντας το Περιστέρι στους 11 πόντους μέχρι το ημίχρονο, άρχισε να ροκανίζει τη διαφορά μέχρι να πετύχει και την ανατροπή στο 13΄ με τον Λαρεντζάκη (31-29) και να πάρει το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +6 (44-38) χωρίς να πατήσει γκάζι.

Με διάρκεια στην άμυνα και βρίσκοντας ρυθμό από τα 6,75 στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός κυριάρχησε στον αγώνα και μετά από τέσσερα σερί τρίποντα (1 Ντόρσεϊ, 2 Πίτερς, 1 Τζόσεφ) εκτόξευσε τη διαφορά στο μη αναστρέψιμο +22 (67-45) στο 29΄ και δεν απειλήθηκε μέχρι το φινάλε…

Κορυφαίος των νικητών, που παρατάχθηκαν χωρίς τον τιμωρημένο Σάσα Βεζένκοφ, ο Άλεκς Πίτερς με 29 πόντους (4/8 τρίποντα), ενώ από το Περιστέρι ξεχώρισε ο Σι Τζέι Χάρις με 16.

Τα δεκάλεπτα: 24-27, 44-38, 67-48, 94-71

