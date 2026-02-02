Άγιος Έρωτας: Η μικρή Ελευθερία δεν θέλει τους νέους της γονείς και η Χλόη καταφεύγει στον πατέρα Νικόλαο

Νάντια Ρηγάτου

Media

Άγιος Έρωτας: Η μικρή Ελευθερία δεν θέλει τους νέους της γονείς και η Χλόη καταφεύγει στον πατέρα Νικόλαο

Όσα θα δούμε απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Άγιος Έρωτας” στις 22:00 στον Alpha.

Ο Χάρης και η Αναστασία ανακοινώνουν στον Αντρέα την απόφασή τους να υιοθετήσουν το μωρό της Ρίτας.

Η μικρή Ελευθερία δένεται όλο και πιο πολύ με τον Παύλο, προκαλώντας την αναστάτωση όλων των υπόλοιπων.

Η Χλόη απογοητεύεται, καθώς η κόρη της δε δείχνει καμία διάθεση να έρθουν κοντά. Η Ειρήνη αναλαμβάνει δράση, προκειμένου να βρει «γαμπρό» στην Ελένη, ενώ εκείνη λιώνει από έρωτα για την Άννα.

Η Αγγέλα και η Τζένη μαθαίνουν ότι έπιασαν τις δραπέτισσες και ανησυχούν ότι οι αστυνομικοί θα φτάσουν στο σπίτι.

Η Δέσποινα φαινομενικά πείθεται από τις καλές προθέσεις του Παύλου, ενώ ένα πρόσωπο από τα παλιά ετοιμάζεται να έρθει στη Στέρνα.

Η Θάλεια και ο Παύλος πηγαίνουν στην Αθήνα, για να συναντήσουν τη Σοφία. Εκεί, ο γιατρός Δημάτος τούς ανακοινώνει κάτι σχετικά με τη θεραπεία της, που ταράζει και προβληματίζει έντονα τον Παύλο.

Απόψε ακούγεται για πρώτη φορά το νέο τραγούδι του Στέφανου Κόρκολη “Επτά ουρανοί”, σε μια σκηνή γεμάτη έρωτα και έντονα συναισθήματα.

Τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Μωραΐτης και ερμηνεύει η Σοφία Μανουσάκη. Τα τραγούδι κυκλοφορεί από την Deep music.

Δείτε το trailer

 

Δείτε αποσπάσματα

18:07 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

