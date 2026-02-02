Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ πρόκειται να συναντηθεί την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, προκειμένου να συζητήσουν μια ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η συνάντηση αυτή θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios που επικαλείται δύο πηγές οι οποίες έχουν γνώση του θέματος. Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim είχε μεταδώσει το πρωί ότι η συνάντηση επρόκειτο να γίνει σήμερα, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από την Ουάσινγκτον.

Μια τρίτη πηγή που είναι εξοικειωμένη με το σχεδιασμό είπε ότι μια συνάντηση την Παρασκευή ήταν «το καλύτερο σενάριο», αλλά προειδοποίησε ότι τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να συμβεί. Αν γίνει η συνάντηση, θα είναι η πρώτη μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων και τον 12ήμερο πόλεμο τον περασμένο Ιούνιο, όταν αμερικανικά βομβαρδιστικά χτύπησαν πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, στις οποίες η Ουάσιγκτον υποψιαζόταν ότι γίνεται παράνομος εμπλουτισμός ουρανίου.

Το παρασκήνιο

Η είδηση για την επικείμενη συνάντηση έρχεται καθώς η οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μεγάλη στρατιωτική δύναμη στον Κόλπο, με τον Πρόεδρο Τραμπ να επιμένει ότι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η στρατιωτική σύγκρουση είναι μια γρήγορη συμφωνία. Η συγκεκριμένη συνάντηση είναι αποτέλεσμα των διπλωματικών προσπαθειών της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Axios.

Τη Δευτέρα, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και της Αιγύπτου επικοινώνησαν εκ νέου με τον Αραγκτσί για να συζητήσουν την πιθανή συνάντηση. Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν είχε διατάξει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Αραγκτσί δήλωσε σε ομιλία του τη Δευτέρα ότι το Ιράν είναι έτοιμο για διπλωματία. «Ωστόσο, η διπλωματία είναι ασυμβίβαστη με την πίεση, τον εκφοβισμό και τη βία. Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματά της θα γίνουν σύντομα εμφανή», είπε.

Η μακροχρόνια απαίτηση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να καλύπτει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το πρόγραμμα πυραύλων και τους περιφερειακούς αντιπροσώπους του είναι ασυμβίβαστη με τη θέση του Ιράν ότι μόνο το πυρηνικό ζήτημα βρίσκεται στο τραπέζι.

Δεν είναι ακόμη σαφές πώς ο Γουίτοφ και ο Αραγκτσί θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν αυτό το χάσμα. Ο Γουίτκοφ αναμένεται να ταξιδέψει στο Ισραήλ τη Δευτέρα και να συναντήσει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τρίτη, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο.

Ο ίδιος αξιωματούχος σημείωσε ότι η συνάντηση πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του Νετανιάχου. Ο Γουίτκοφ θα συναντηθεί επίσης με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) Στρατηγό Eyal Zamir, ο οποίος μόλις επέστρεψε από ένα σπάνιο ταξίδι στην Ουάσινγκτον.

Ο Zamir συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου, στρατηγό Dan Caine, για να τον ενημερώσει σχετικά με τα αμυντικά και επιθετικά σχέδια του Ισραήλ σε περίπτωση πολέμου με το Ιράν.

Στη συνέχεια, ο Γουίτκοφ θα ταξιδέψει στο Αμπού Ντάμπι για τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία την Τετάρτη και την Πέμπτη. Από εκεί, αναμένεται να ταξιδέψει στην Τουρκία για τις συνομιλίες με τον Αραγκτσί.