Χαλκίδα: Ανήλικοι με πατίνια – «πυραύλους» έτρεχαν με 70 χλμ/ώρα στο αντίθετο ρεύμα

Τέσσερα ανήλικα άτομα στη Χαλκίδα ενεπλάκησαν σε περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης με πατίνια, κινούμενα με 70 χλμ/ώρα στο αντίθετο ρεύμα και χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας σε κεντρικό οδικό άξονα της πόλης, με δύο άτομα σε κάθε πατίνι, παραβαίνοντας τους κανόνες του ΚΟΚ.

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Χαλκίδα- πατίνια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άλλο ένα περισταστικό με πατίνια που δείχνει ανεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και υποτίμηση των κινδύνων της ασφάλτου, αυτή τη φορά στη Χαλκίδα.
  • Το απόγευμα της Δευτέρας (15/6), τέσσερα άτομα κινούνταν με δύο πατίνια, με ταχύτητα 70 χλμ/ώρα και χωρίς κράνη, κάτι που απαγορεύεται από τον ΚΟΚ.
  • Αγνοώντας κάθε κανόνα ασφαλείας, τα παιδιά κινήθηκαν στη μέση του δρόμου, πραγματοποιώντας ελιγμούς ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σε μια διασταύρωση-καρμανιόλα της Χαλκίδας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Άλλο ένα περιστατικό με πατίνια που δείχνει ανεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και υποτίμηση των κινδύνων της ασφάλτου, αυτή τη φορά στη Χαλκίδα.

Το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) 4 άτομα «καβάλησαν» δύο πατίνια – δύο άτομα στο καθένα που έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται από τον ΚΟΚ και βγήκαν βόλτα σε κεντρικό οδικό άξονα της πόλης.

Οι αναβάτες, όπως φαίνεται στη φωτογραφία της ιστοσελίδας halkida.tv, δεν φορούσαν κράνος και δεν είχαν προστατευτικό εξοπλισμό, ενώ έτρεχαν με 70 χλμ/ ώρα .

Αγνοώντας κάθε κανόνα ασφαλείας, τα παιδιά δεν περιορίστηκαν σε κάποιον πεζόδρομο, αλλά κινήθηκαν στη μέση του δρόμου, πραγματοποιώντας ελιγμούς ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, την ώρα που από την απέναντι πλευρά περνούσαν ανυποψίαστοι οδηγοί αυτοκινήτων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε διασταύρωση-καρμανιόλα της Χαλκίδας, όπου η ορατότητα είναι συχνά περιορισμένη και η παραμικρή απροσεξία μπορεί να αποβεί μοιραία.

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