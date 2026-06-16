Χαλκίδα: Ανήλικοι με πατίνια – «πυραύλους» έτρεχαν με 70 χλμ/ώρα στο αντίθετο ρεύμα

Άλλο ένα περιστατικό με πατίνια που δείχνει ανεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και υποτίμηση των κινδύνων της ασφάλτου, αυτή τη φορά στη Χαλκίδα.

Το απόγευμα της Δευτέρας (15/6) 4 άτομα «καβάλησαν» δύο πατίνια – δύο άτομα στο καθένα που έτσι κι αλλιώς απαγορεύεται από τον ΚΟΚ και βγήκαν βόλτα σε κεντρικό οδικό άξονα της πόλης.

Οι αναβάτες, όπως φαίνεται στη φωτογραφία της ιστοσελίδας halkida.tv, δεν φορούσαν κράνος και δεν είχαν προστατευτικό εξοπλισμό, ενώ έτρεχαν με 70 χλμ/ ώρα .

Αγνοώντας κάθε κανόνα ασφαλείας, τα παιδιά δεν περιορίστηκαν σε κάποιον πεζόδρομο, αλλά κινήθηκαν στη μέση του δρόμου, πραγματοποιώντας ελιγμούς ακόμη και στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, την ώρα που από την απέναντι πλευρά περνούσαν ανυποψίαστοι οδηγοί αυτοκινήτων. Το περιστατικό σημειώθηκε σε διασταύρωση-καρμανιόλα της Χαλκίδας, όπου η ορατότητα είναι συχνά περιορισμένη και η παραμικρή απροσεξία μπορεί να αποβεί μοιραία.