Μοσχάρι: Πώς εμπλέκονται στην τιμή του τα Στενά του Ορμούζ

Είδος πολυτελείας τείνει να γίνει το μοσχαρίσιο κρέας για τους καταναλωτές καθώς στην τιμή του εμπλέκονται τα Στενά του Ορμούζ.

Μάλιστα ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, Σάββας Κεσίδης ανέφερε σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ πως «υπάρχουν τρεις παράμετροι, που αυτή τη στιγμή έχουν συγκρατήσει πολύ τις τιμές στο μοσχάρι στην Ευρώπη και έχουν την τάση της πτώσης.

Ήδη, αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια μείωση στη χονδρική τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος από 30 λεπτά έως 50 λεπτά το κιλό στην Ευρώπη και σιγά σιγά εάν θα φανεί στην Ελλάδα.Οι τρεις αυτοί παράμετροι είναι:

Πρώτον , από τον Μάρτιο ισχύει η συμφωνία της Mercosur. Και υπάρχουν από την Αργεντινή και την Βραζιλία τμήματα μοσχαριού ή ολόκληρα βοειδή ή βάγκων βοειδών που πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια όχι στην λιανική. Παρόλα αυτά, είναι ένας όγκος ο οποίος είναι μετρήσιμος.

, Και υπάρχουν από την Αργεντινή και την Βραζιλία τμήματα μοσχαριού ή ολόκληρα βοειδή ή βάγκων βοειδών που πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια όχι στην λιανική. Παρόλα αυτά, είναι ένας όγκος ο οποίος είναι μετρήσιμος. Με τις ανατιμήσεις των τελευταίων ετών, ο κόσμος στράφηκε σε άλλα είδη κρέατος . Αυτοί που έτρωγαν 2 φορές μοσχάρι την εβδομάδα, τώρα τρώνε 1 φορά την εβδομάδα. Αυτοί που έτρωγαν 1 φορά την εβδομάδα ίσως να το έχουν ελαχιστοποιήσει. Έχουμε αύξηση στο κοτόπουλο, έχουμε αύξηση στο χοιρινό, εννοείται στη λιανική πώληση. Άρα συγκρατιέται και από εκεί η τιμή.

. Αυτοί που έτρωγαν 2 φορές μοσχάρι την εβδομάδα, τώρα τρώνε 1 φορά την εβδομάδα. Αυτοί που έτρωγαν 1 φορά την εβδομάδα ίσως να το έχουν ελαχιστοποιήσει. Έχουμε αύξηση στο κοτόπουλο, έχουμε αύξηση στο χοιρινό, εννοείται στη λιανική πώληση. Άρα συγκρατιέται και από εκεί η τιμή. Και τρίτον, αυτή στιγμή είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι κλπ έπαιρναν ειδικά από Γαλλία, Ολλανδία και Δανία κλπ ζωντανά μοσχάρια που πηγαίναν μέσω του Στενού των Ορμούζ για να χρησιμοποιηθούν για τροφές εκεί πέρα. Εδώ και αρκετούς μήνες, αυτό έχει σταματήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες .. κοντεύουμε μήνες έχει σταματήσει. Άρα εάν ξανά ξεκινήσει, ίσως ξανά αλλάξουν πάλι οι τιμές. Εάν συνεχίσει αυτό, τότε θα φανεί ό,τι θα μείνει ντεπό στην Ευρώπη.Και τότε οι τιμές θα σταθεροποιηθούν και μέσα στο καλοκαίρι, θα φανεί και η έκπτωση στον καταναλωτή» σημείωσε.

Μοσχάρι: Πόσο κοστίζει σήμερα

Επίσης ρωτήθηκε για το πόσο κοστίζει σήμερα το μοσχάρι στον απλό τον κιμά. «Αυτή τη στιγμή η τιμή στο μοσχάρι στον απλό τον κιμά (όπως στήθος κλπ) κυμαίνεται περίπου στα 14,50 ευρώ κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Και γύρω στα 17,50 ευρώ με 18 ευρώ τα καλά κομμάτια χωρίς κόκκαλο » απάντησε.

Και πρόσθεσε πως, από πέρυσι από τα Χριστούγεννα ο κόσμος έχει στραφεί πιο πολύ στο κοτόπουλο και στο χοιρινό. Ο κόσμος που αγόραζε μοσχάρι έχει πέσει η κατανάλωση του κρέατος αυτού και έχει ανέβει του χοιρινού πανελλαδικά, σημείωσε . «Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 20% της μείωσης του μοσχαριού που δουλεύαμε και ίσως σε κάποιες περιοχές στο 30% Ο κόσμος που αγόραζε μοσχάρι έχει πέσει η κατανάλωση μοσχαριού και έχει ανέβει του χοιρινού πανελλαδικά. Eμείς έχουμε χάσει την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή .Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.

Εάν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και αρχίσει η αθρόα εξαγωγή από την Ευρώπη ζωντανών μοσχαριών αναγκαστικά, τότε θα σταθεροποιηθούν οι τιμές, ίσως και να αυξηθούν. Πάντως μέσα στο καλοκαίρι τη στιγμή που μιλάμε, από την εμπειρία μου και μόνο, μπορώ να πω πως, τουλάχιστον μέχρι Σεπτέμρβιο με Οκτώβρη όχι μόνο δεν θα ανέβουν οι τιμές αλλά μπορεί να πέσουν και λίγο » υπογράμμισε.

Αυτή τη στιγμή, η τιμή το χοιρινό χωρίς το κόκκαλο είναι στη μισή τιμή από ό,τι είναι το μοσχαρίσιο κρέας, δηλαδή περίπου στα 9 ευρώ με 10 ευρώ, επεσήμανε.