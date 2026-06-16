Κρήτη: Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται 2 ανήλικοι που τραυματίστηκαν με πατίνια

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Δύο ανήλικα παιδιά τραυματίστηκαν με πατίνια και νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, τα παιδιά είναι ηλικίας 13 και 16 ετών και τραυματίστηκαν, το ένα την Κυριακή και το άλλο χθες, Δευτέρα (15/6).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως και τα δύο ανήλικα έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους

Υπενθυμίζεται ότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα περιλαμβάνονται αλλαγές σχετικά με την οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών, με κυριότερη την απαγόρευση της χρήσης τους από ανήλικους, μετά τα συχνά περιστατικά τραυματισμών παιδιών.

Παράλληλα, στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται επιπλέον ρυθμίσεις για τις εταιρείες μίσθωσης των ηλεκτρικών πατινιών. Ειδικότερα, θα πρέπει τα πατίνια να είναι ασφαλισμένα, ώστε να υπάρχει μέριμνα για αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος.

Επίσης, θα πρέπει οι εταιρείες μίσθωσης να οριοθετήσουν θέσεις στάθμευσης και να μαζεύουν καθημερινά όσα πατίνια είναι παρατημένα στους δρόμους, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είναι υποχρεωτικό.