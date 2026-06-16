Κρήτη: Στη ΜΕΘ νοσηλεύονται 2 ανήλικοι που τραυματίστηκαν με πατίνια

Δύο ανήλικα παιδιά τραυματίστηκαν σοβαρά με πατίνια και νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου στην Κρήτη. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ετοιμάζει νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και επιπλέον ρυθμίσεις για τις εταιρείες μίσθωσης.

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ΠΑΓΝΗ- Ηράκλειο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 13 και 16 ετών, νοσηλεύονται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου, μετά από σοβαρούς τραυματισμούς με πατίνια.
  • Έρχεται νομοσχέδιο που θα απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, μετά τα συχνά περιστατικά τραυματισμών παιδιών.
  • Το νομοσχέδιο θα περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για τις εταιρείες μίσθωσης, απαιτώντας ασφάλιση των πατινιών και οριοθέτηση θέσεων στάθμευσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Δύο ανήλικα παιδιά τραυματίστηκαν με πατίνια και νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, τα παιδιά είναι ηλικίας 13 και 16 ετών και τραυματίστηκαν, το ένα την Κυριακή και το άλλο χθες, Δευτέρα (15/6).

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως και τα δύο ανήλικα έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους

Υπενθυμίζεται ότι στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών θα περιλαμβάνονται αλλαγές σχετικά με την οδήγηση ηλεκτρικών πατινιών, με κυριότερη την απαγόρευση της χρήσης τους από ανήλικους, μετά τα συχνά περιστατικά τραυματισμών παιδιών.

Παράλληλα, στο ίδιο νομοσχέδιο θα περιλαμβάνονται επιπλέον ρυθμίσεις για τις εταιρείες μίσθωσης των ηλεκτρικών πατινιών. Ειδικότερα, θα πρέπει τα πατίνια να είναι ασφαλισμένα, ώστε να υπάρχει μέριμνα για αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος.

Επίσης, θα πρέπει οι εταιρείες μίσθωσης να οριοθετήσουν θέσεις στάθμευσης και να μαζεύουν καθημερινά όσα πατίνια είναι παρατημένα στους δρόμους, κάτι που μέχρι σήμερα δεν είναι υποχρεωτικό.

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