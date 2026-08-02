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Βελόπουλος για πυρκαγιές: Παραιτήσεις τώρα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και ζητεί παραιτήσεις με αφορμή τις πυρκαγιές. Κατηγορεί την κυβέρνηση ότι απαγορεύει εργασίες και διέλευση στα δάση αλλά επιτρέπει ανεμογεννήτριες, τις οποίες θεωρεί υπαίτιες για πυρκαγιές και υποστηρίζει ότι εξυπηρετούν την πλουτοκρατία.

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Πολιτική

Ο Κυριάκος Βελόπουλος
Πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή τις πυρκαγιές, ζητώντας παραιτήσεις.
  • Ο κ. Βελόπουλος δήλωσε πως το «Επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη» απαγορεύει εργασίες και πεζοπορία στα δάση, αλλά επιτρέπει το στήσιμο ανεμογεννητριών.
  • Κατά τον ίδιο, ο Κ. Μητσοτάκης «υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία», ενώ οι ανεμογεννήτριες «αποδεικνύεται ότι ανάβουν και πυρκαγιές». Καταλήγοντας, ζήτησε «Τώρα παραιτήσεις!»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κριτική στην κυβέρνηση από την οποία ζητεί παραιτήσεις, ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τις πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Ελλάδα καμένη 2.0. Ο πρωθυπουργός, για να “διαφυλάξει” τα δάση όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, απαγορεύει τη διέλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών».

«Αυτό αποδεικνύει ότι ο Κ. Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία, δεν ενδιαφέρεται ούτε για την πυρόσβεση, ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι ανάβουν και πυρκαγιές. Αυτά για ένα κράτος μπάχαλο, το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας. Θα παραιτηθεί κάποιος; Τώρα παραιτήσεις!» καταλήγει.

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