Βελόπουλος για πυρκαγιές: Παραιτήσεις τώρα

Κριτική στην κυβέρνηση από την οποία ζητεί παραιτήσεις, ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή τις πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα ο κ. Βελόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη. Ελλάδα καμένη 2.0. Ο πρωθυπουργός, για να “διαφυλάξει” τα δάση όπως μας έλεγε, απαγορεύει στους μελισσοκόμους να πηγαίνουν εντός του δάσους να κάνουν εργασίες το καλοκαίρι, απαγορεύει την πεζοπορία, απαγορεύει τη διέλευση αυτοκινήτων, αλλά επιτρέπει το στήσιμο των ανεμογεννητριών».

«Αυτό αποδεικνύει ότι ο Κ. Μητσοτάκης υπηρετεί την πλουτοκρατία και την ολιγαρχία, δεν ενδιαφέρεται ούτε για την πυρόσβεση, ούτε για την πρόληψη. Οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απλά μηχανήματα, είναι μηχανήματα που αποδεικνύεται ότι ανάβουν και πυρκαγιές. Αυτά για ένα κράτος μπάχαλο, το οποίο υπηρετεί την ψευδαίσθηση της ανεμογεννήτριας, την ψευδαίσθηση της πράσινης ενέργειας. Θα παραιτηθεί κάποιος; Τώρα παραιτήσεις!» καταλήγει.