Σοκ στο Ηράκλειο: Ψυχολόγος δέχτηκε επίθεση από γυναίκα με την οποία είχε ραντεβού – Tην χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά

Ένα πρωτοφανές περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα μια 36χρονη ψυχολόγο, η οποία δέχθηκε απρόκλητη σωματική επίθεση από γυναίκα που επισκέφθηκε το γραφείο της.

Σύμφωνα με το Creta24.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου, όπου η 36χρονη επιστήμονας, προσφέρει τις υπηρεσίες της. Η 48χρονη δράστις είχε προγραμματισμένο ραντεβού για συνεδρία, όμως με το που πέρασε το κατώφλι του γραφείου, η κατάσταση ξέφυγε αμέσως εκτός ελέγχου. Όπως κατήγγειλε επίσημα το θύμα στην αστυνομία, η 48χρονη κινήθηκε απειλητικά εναντίον της χωρίς καμία προφανή αφορμή, την χτύπησε απροκάλυπτα και άρχισε να της τραβάει βίαια τα μαλλιά, προκαλώντας της έντονο σοκ και σωματικές βλάβες.

Αμέσως μετά την επίθεση, η ψυχολόγος ενημέρωσε έντρομη τις αρχές. Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη της 48χρονης γυναίκας με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Η συλληφθείσα οδηγείται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την «έκρηξη» βίας.