Σοκ στο Ηράκλειο: Ψυχολόγος δέχτηκε επίθεση από γυναίκα με την οποία είχε ραντεβού – Tην χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά

Ένα περιστατικό-σοκ σημειώθηκε σε δημόσια δομή υγείας στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου μια 48χρονη γυναίκα επιτέθηκε και ξυλοκόπησε απρόκλητα μια 36χρονη ψυχολόγο κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ραντεβού.

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Νοσοκομείο,
πηγή: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πρωτοφανές περιστατικό σοκ στο Ηράκλειο, όπου 48χρονη επιτέθηκε και ξυλοκόπησε 36χρονη ψυχολόγο μέσα σε δημόσια δομή υγείας.
  • Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε δημόσια δομή υγείας, με τη δράστιδα να επιτίθεται απρόκλητα στην ψυχολόγο, χτυπώντας την και τραβώντας της βίαια τα μαλλιά.
  • Μετά την επίθεση, η ψυχολόγος ενημέρωσε τις αρχές και η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της 48χρονης γυναίκας με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης.

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό που προκαλεί έντονο προβληματισμό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, με θύμα μια 36χρονη ψυχολόγο, η οποία δέχθηκε απρόκλητη σωματική επίθεση από γυναίκα που επισκέφθηκε το γραφείο της.

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Σύμφωνα με το Creta24.gr, το επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε δημόσια δομή υγείας του Δήμου Ηρακλείου, όπου η 36χρονη επιστήμονας, προσφέρει τις υπηρεσίες της. Η 48χρονη δράστις είχε προγραμματισμένο ραντεβού για συνεδρία, όμως με το που πέρασε το κατώφλι του γραφείου, η κατάσταση ξέφυγε αμέσως εκτός ελέγχου. Όπως κατήγγειλε επίσημα το θύμα στην αστυνομία, η 48χρονη κινήθηκε απειλητικά εναντίον της χωρίς καμία προφανή αφορμή, την χτύπησε απροκάλυπτα και άρχισε να της τραβάει βίαια τα μαλλιά, προκαλώντας της έντονο σοκ και σωματικές βλάβες.

Αμέσως μετά την επίθεση, η ψυχολόγος ενημέρωσε έντρομη τις αρχές. Άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη της 48χρονης γυναίκας με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικής βλάβης. Η συλληφθείσα οδηγείται πλέον ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν σε αυτή την «έκρηξη» βίας.

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