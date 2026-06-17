ΔΕΑΒ: Μία αγωνιστική κεκλεισμένων σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό – 50.000 ευρώ πρόστιμο σε Τζόουνς και Ναν

Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ), αφού πρώτα εξέτασε το οπτικό υλικό από την κάμερα του κλειστού κυκλώματος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τιμώρησε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τόσο την ΚΑΕ Ολυμπιακός όσο και την ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το βίαιο επεισόδιο ανάμεσα στον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Κέντρικ Ναν, αμέσως μετά τη λήξη του 5ου και τελευταίου τελικού στο ΣΕΦ, στη φυσούνα. Πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ σε κάθε έναν εκ των δύο παικτών επέβαλε η ΔΕΑΒ.

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού Κέντρικ Ναν είχε απωθήσει με δύναμη τον Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον σέντερ του Ολυμπιακού να επιστρέφει αφού πρώτα τους είχαν χωρίσει και να δίνει γροθιά στον Ναν, όπως φάνηκε από βίντεο.

Ο Παναθηναϊκός έχει δεχθεί από τη ΔΕΑΒ και τον αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ ποινή συνολικά τεσσάρων αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.