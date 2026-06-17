Θεσσαλονίκη: Γέφυρα πήρε κλίση έπειτα από διέλευση φορτηγού σε παράδρομο στον Λουδία – Έκλεισε ο δρόμος, αυξημένη κίνηση στην ΠΑΘΕ

Γέφυρα σε παράδρομο κοντά στον Λουδία Θεσσαλονίκης πήρε κλίση έπειτα από διέλευση φορτηγού, με αποτέλεσμα να κλείσει ο δρόμος λόγω ανασφάλειας

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ΠΑΘΕ, Μποτιλιάρισμα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία γέφυρα στον παράδρομο Μαλγάρων Κλειδίου πήρε κλίση έπειτα από διέλευση φορτηγού, με συνέπεια να κλείσει ο δρόμος.
  • Λόγω του κλειστού παραδρόμου, παρατηρούνται καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα, μετά τα διόδια των Μαλγάρων.
  • Η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα της γέφυρας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Αθηνών, στο ρεύμα προς Αθήνα και μετά τα διόδια των Μαλγάρων, καθώς παραμείνει κλειστός ο παράδρομος Μαλγάρων Κλειδίου.

Ο παράδρομος έκλεισε λίγο μετά τις 15:00 καθώς όπως διαπιστώθηκε μία γέφυρα πήρε κλίση έπειτα από διέλευση φορτηγού, με συνέπεια η κυκλοφορία οχημάτων σε αυτή να μην θεωρείται ασφαλής, σύμφωνα με το thestival.gr.

Στο σημείο η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία των οχημάτων προς τα Μάλγαρα ενώ στην ΠΑΘΕ εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης, με συνέπεια να σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο αναμένεται μηχανικός προκειμένου να εξετάσει τη στατικότητα της γέφυρας.

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