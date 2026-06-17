Αποναρκοθέτηση των Στενών του Ορμούζ: Πρόκειται για μια επίπονη και ιδιαίτερα ακριβή επιχείρηση, λένε οι ειδικοί

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Η κυβέρνηση Τραμπ ζητά από το Ιράν να αναλάβει την απομάκρυνση των ναρκών που φέρεται να έχει τοποθετήσει στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι η επιχείρηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη και τεχνικά απαιτητική για την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με έγγραφο του Λευκού Οίκου, το οποίο περιλαμβάνει βασικά σημεία της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας, το Ιράν πρέπει να προχωρήσει στην πλήρη αποναρκοθέτηση της κρίσιμης θαλάσσιας οδού και να απομακρύνει κάθε εμπόδιο που επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ουάσινγκτον εκτιμά πως η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς σχετικά γρήγορα, ενδεχομένως μέσα σε 30 ημέρες, εφόσον το Ιράν δεσμευθεί να απομακρύνει όλες τις νάρκες.

Ο Σκοτ Σάβιτς, ανώτερος μηχανικός του ερευνητικού οργανισμού RAND, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Τεχεράνης.

«Το Ιράν είναι πολύ αποτελεσματικό στην τοποθέτηση ναρκών, όμως η εξουδετέρωση και απομάκρυνσή τους αποτελεί μια εντελώς διαφορετική επιχείρηση», τόνισε, επισημαίνοντας ότι δεν είναι σαφές κατά πόσο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την αποναρκοθέτηση εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, καθώς απαιτεί υψηλό βαθμό ακρίβειας και εξειδίκευσης.

«Πρόκειται για μια επίπονη και ιδιαίτερα ακριβή επιχείρηση. Είναι τεχνικά εξαιρετικά σύνθετη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Σάβιτς, το Ιράν πιθανότατα διαθέτει ορισμένες δυνατότητες χρήσης σόναρ και συστημάτων σάρωσης, ωστόσο δύσκολα μπορεί να προσδιορίσει με απόλυτη ακρίβεια τις θέσεις όλων των ναρκών που έχουν τοποθετηθεί.

Η αμερικανική κυβέρνηση άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άμεσης εμπλοκής, εάν η Τεχεράνη καθυστερήσει τη διαδικασία. Όπως δήλωσε ο ίδιος ανώτερος αξιωματούχος, εάν το Ιράν δεν κινηθεί με επαρκή ταχύτητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξουδετέρωση των ναρκών, υποστηρίζοντας ότι πλέον γνωρίζουν τις τοποθεσίες όπου αυτές βρίσκονται.

Ο αξιωματούχος εκτίμησε επίσης ότι η απομάκρυνση ακόμη και περιορισμένου αριθμού ναρκών από κρίσιμα σημεία θα μπορούσε να επιτρέψει το άνοιγμα περισσότερων ασφαλών θαλάσσιων διαδρόμων και να διευκολύνει σημαντικά την εμπορική ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Πηγή: CNN.com