P-3 ORION: 4 κυνηγοί υποβρυχίων για το Πολεμικό Ναυτικό σε 8 μήνες – Ανησυχία στην Τουρκία

Η Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ) επανέρχεται σε επιχειρησιακό βίο 17 χρόνια μετά, πιο εξοπλισμένη από ποτέ. Το πρώτο εκσυγχρονισμένο αεροσκάφος P-3 Orion, αεροσκάφος επιτήρησης και ανθυποβρυχιακών επιχειρήσεων, παραδόθηκε ύστερα από 11 χρόνια, ενώ ακολουθούν άλλα τρία με εντατικούς ρυθμούς.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, το πρώτο εκσυγχρονισμένο αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης P-3HN παραδόθηκε στη Μοίρα Αεροσκαφών Ναυτικού (ΜΑΝ), στην 112 Πτέρυγα Μάχης, στην Ελευσίνα, όπου φιλοξενείται και η Μοίρα του ΠΝ.

Πρόκειται για το πρώτο αναβαθμισμένο αεροσκάφος που βγήκε από το πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού Μέσης Ζωής (ΕΜΖ), έχοντας υποστεί πλήρη αναβάθμιση. Αυτό θα του προσδώσει επιπλέον επιχειρησιακό βίο 15.000 ωρών, δηλαδή περίπου 20 χρόνια.

Συγκεκριμένα, το αεροσκάφος με σειριακό αριθμό ΠΝ 415 έγινε το πρώτο που υιοθέτησε όλες τις αναβαθμίσεις, δημιουργώντας την τεχνική βιβλιογραφία βάσει της οποίας προχωρούν τα επόμενα τρία.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει παραδοθεί το δεύτερο εκσυγχρονισμένο αεροσκάφος, με αύξοντα αριθμό ΠΝ-427, ενώ έως τον Δεκέμβριο του 2026 το ΠΝ θα έχει παραλάβει το τρίτο. Το τέταρτο εκτιμάται ότι θα προσγειωθεί στην 112 ΠΜ περίπου τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 2027. Αν και πρόκειται για φιλόδοξο σχέδιο, εκτιμάται ότι, μετά την παράδοση του πρώτου αεροσκάφους, το οποίο δημιούργησε την τεχνική βιβλιογραφία, δεν υπάρχουν πλέον «παιδικές ασθένειες» προς αντιμετώπιση για τα υπόλοιπα τρία.

Τα μόνα παγκοσμίως

Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα παγκοσμίως που αναβάθμισε ριζικά τα P-3 Orion, καθώς τα αεροσκάφη «γδύθηκαν» και υποβλήθηκαν σε πλήρη δομική αποκατάσταση, με νέες πτέρυγες και νέες καλωδιώσεις. Τα αεροσκάφη θα φέρουν σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα με glass cockpit, Link 16 και δυνατότητες εκτόξευσης αντιπλοϊκών πυραύλων Harpoon και τορπιλών.

Ήδη, το ΠΝ διαθέτει απόθεμα πυραύλων και εφοδιάζει το πρώτο αεροσκάφος του τύπου, ενώ έχουν ήδη δημιουργηθεί τα logistics για την υποστήριξη και των υπόλοιπων τριών.

Μάλιστα, όπως επισημάνθηκε από ανώτατο επίπεδο προς το enikos.gr σε σχετική ερώτηση, τα αεροσκάφη θα φέρουν σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, με δυνατότητα συνεχών αναβαθμίσεων, και θα είναι τα μόνα P-3 παγκοσμίως με αυτές τις δυνατότητες.

Τα Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΝΣ) P-3 Orion του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ για αναβάθμιση από τα τέλη του 2015, με το κόστος της αναβάθμισης να αγγίζει τα 550 εκατ. ευρώ. Έκτοτε, πολλές δυσκολίες και αναβολές καθυστέρησαν το πρόγραμμα, το οποίο επανήλθε σε σταθερή τροχιά χάρη στις εντατικές προσπάθειες της διοίκησης της ΕΑΒ, σε συνεργασία με τους Αμερικανούς και το Πολεμικό Ναυτικό.

Οι τεχνολογικές καινοτομίες που ενσωματώνουν τα ελληνικά P-3 Orion μετατρέπουν ένα δοκιμασμένο αεροσκάφος σε μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα συλλογής πληροφοριών και κρούσης. Στην καρδιά της αναβάθμισης βρίσκεται η πλήρης δομική ανακατασκευή, η οποία επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των αεροσκαφών κατά 15.000 ώρες πτήσης, διασφαλίζοντας την παρουσία τους για τις επόμενες δεκαετίες.

Στο εσωτερικό, το παλιό αναλογικό περιβάλλον έχει αντικατασταθεί από ένα υπερσύγχρονο ψηφιακό πιλοτήριο (glass cockpit) και προηγμένους σταθμούς εργασίας για το πλήρωμα της αποστολής. Τα αεροσκάφη φέρουν το εγχώρια αναπτυγμένο σύστημα διαχείρισης αποστολών MIMS, το οποίο συντονίζει τους νέους αισθητήρες, όπως το υψηλών επιδόσεων ραντάρ έρευνας πολλαπλών αποστολών μεγάλης εμβέλειας EL-2022 της ισραηλινής IAI, το εξελιγμένο ηλεκτροοπτικό σύστημα υπέρυθρου εντοπισμού MX-15HD, καθώς και νέα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και υποκλοπών. Παράλληλα, η ενσωμάτωση του Link 11 και άλλων προηγμένων συστημάτων ζεύξης δεδομένων επιτρέπει τη μεταφορά της τακτικής εικόνας σε πραγματικό χρόνο προς τις φρεγάτες του Στόλου και τα κέντρα επιχειρήσεων.

Ελληνική καρδιά

Ειδικότερα, το MIMS είναι ελληνικής παραγωγής και θεωρείται μεγάλη προστιθέμενη αξία για τις Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Η ελληνική εταιρεία Scytalys έχει αναλάβει ένα από τα πιο κρίσιμα κομμάτια του εκσυγχρονισμού, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τον «εγκέφαλο» των αναβαθμισμένων P-3HN.

Το Σύστημα Διαχείρισης Αποστολής MIMS (Mission Integration & Management System) είναι ένα εγχώριας ανάπτυξης, προηγμένο λογισμικό και σύστημα C4ISR (Διοίκηση, Έλεγχος, Επικοινωνίες, Υπολογιστές, Πληροφορίες, Επιτήρηση και Αναγνώριση). Το MIMS αναλαμβάνει να συγκεντρώνει, να επεξεργάζεται και να ομογενοποιεί σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα από όλους τους αισθητήρες του αεροσκάφους, όπως το ραντάρ EL-2022, τις θερμικές κάμερες MX-15HD, τους ηχοσημαντήρες και τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Δημιουργεί, έτσι, μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα (Common Operational Picture), την οποία παρουσιάζει στις κονσόλες του πληρώματος.

Η Scytalys ενσωματώνει στα αεροσκάφη τους απαραίτητους επεξεργαστές και τα τερματικά για τη διαχείριση στρατιωτικών δικτύων, όπως το Link 11, με προοπτική ή δυνατότητα για Link 16/Link 22, ανάλογα με την τελική διαμόρφωση.

Χάρη στην τεχνολογία της Scytalys, το P-3 Orion δεν λειτουργεί απομονωμένα. Ό,τι «βλέπει» το αεροσκάφος πάνω ή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας μεταδίδεται ακαριαία μέσω των data links στις φρεγάτες του Στόλου, στα υποβρύχια, στα Κέντρα Επιχειρήσεων (Operations Centers) και στα αρχηγεία. Αυτή η δικτυοκεντρική ικανότητα επιτρέπει στο Πολεμικό Ναυτικό να αντιδρά αμέσως και συντονισμένα σε οποιαδήποτε απειλή στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επιχειρησιακό πλεονέκτημα

Στο επιχειρησιακό πεδίο, τα πλεονεκτήματα που αποκτά η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας στο περιβάλλον του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου είναι καταλυτικά. Η Τουρκία έχει επενδύσει σημαντικά στον στόλο των υποβρυχίων της, με κυριότερη απειλή τα σύγχρονα υποβρύχια Type 214, παρόμοια με τα ελληνικά κλάσης «Παπανικολής». Τα P-3 Orion, με την τεράστια εμβέλεια και την ικανότητα να παραμένουν στον αέρα για πάνω από δέκα ώρες, προσφέρουν στο Πολεμικό Ναυτικό τη δυνατότητα να σαρώσει τεράστιες θαλάσσιες ζώνες, να ποντίσει ηχοσημαντήρες και να εγκλωβίσει εχθρικά υποβρύχια πολύ πριν πλησιάσουν σε θέσεις βολής. Αυτή η ικανότητα συνεχούς άρνησης θαλάσσιας πρόσβασης στερεί από την άλλη πλευρά το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Επιπλέον, η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί πεδίο όπου η γεωγραφική απόσταση ευνοεί τα αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας σε σχέση με τα ελικόπτερα. Ενώ ένα ελικόπτερο Aegean Hawk ή Romeo έχει περιορισμένο χρόνο παραμονής και περιορισμένη ακτίνα δράσης, το P-3 Orion μπορεί να πετάξει από την Ελευσίνα, να καλύψει ολόκληρο το τόξο μέχρι την Κύπρο, να εκτελέσει ώρες επιτήρησης και να επιστρέψει. Με την ικανότητα μεταφοράς οπλικού φορτίου, που περιλαμβάνει ανθυποβρυχιακές τορπίλες, νάρκες και βλήματα κατά στόχων επιφανείας Harpoon, το P-3 Orion δεν είναι ένας απλός παρατηρητής. Είναι ένας ιπτάμενος κυνηγός, που μπορεί να προσβάλει πλοία και υποβρύχια, προσφέροντας στην Ελλάδα στρατηγικό βάθος, έγκαιρη προειδοποίηση και απόλυτο έλεγχο των θαλάσσιων οδών.

Χαρακτηριστική της τουρκικής ανησυχίας είναι η δημόσια τοποθέτηση στο X του αντιπροέδρου του CHP και απόστρατου υποναυάρχου, Γιανκί Μπαγτζίογλου, ο οποίος αναγνωρίζει ότι, με την είσοδο των αεροσκαφών στο Πολεμικό Ναυτικό, η Ελλάδα αποκτά αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες. Μάλιστα, καλεί σε ενίσχυση με περισσότερα ελικόπτερα του μίνι αεροπλανοφόρου Anadolu.