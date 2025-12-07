Αποκλειστικές εικόνες: Οι νέες προθεσμίες για την παραλαβή των δύο P-3 ORION του Πολεμικού Ναυτικού

Σύνοψη από το

  • Πότε αναμένεται να παραλάβει το πρώτο αεροσκάφος
  • Από το 2015 που ξεκίνησε το πρόγραμμα φτάνει στο τέλος 11 χρόνια μετά
  • Τι επιχειρησιακές δυνατότητες θα προσδώσει στο Πολεμικό Ναυτικό
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

P-3 ORION, Πολεμικό Ναυτικό

Έντεκα χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος, έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές και προβλήματα, το Πολεμικό Ναυτικό έχει στα χέρια του οριστικές ημερομηνίες για την παραλαβή των πρώτων δύο κατασκοπευτικών αεροσκαφών P-3 ORION, που θα κάνουν «διάφανο» τον βυθό του Αιγαίου.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η 1η Σεπτεμβρίου 2025 καταγράφηκε ως ημερομηνία ορόσημο για το πρόγραμμα αναβάθμισης των Αεροπλάνων Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΝΣ) του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) αφού το πρώτο πλήρως αναβαθμισμένο P3 Orion ή «Papa Tria» όπως το αποκαλούν, πραγματοποίησε την παρθενική του πτήση.

Εκείνη η παρθενική πτήση του πρώτου αναβαθμισμένου Αεροσκάφους Ναυτικής Συνεργασίας P-3 Orion σηματοδότησε ένα σημαντικό ορόσημο στο Πρόγραμμα Αναβάθμισης Μέσης Ζωής (MLU).

Έκτοτε έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 10 δοκιμαστικές πτήσεις και σε κάθε μία από αυτές γίνονται διορθώσεις. Ωστόσο, μένουν δύο κρίσιμα συστήματα να τοποθετηθούν για να ολοκληρωθεί η παράδοση του αεροσκάφους.

P-3 ORION, Πολεμικό Ναυτικό

Όπως αποκάλυψε ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής της ΕΑΒ, Θεόδωρος Ρίζος, μιλώντας στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας κι Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, το πρώτο αεροσκάφος, το 415, έχει ολοκληρώσει τις δοκιμές και αναμένεται να μπουν οι ηλεκτρονικές συσκευές Mission & Flight Control του αεροσκάφους και τον Απρίλιο αναμένεται να παραδοθεί στο ΠΝ. Και το επόμενο αεροσκάφος του τύπου θα παραδοθεί περίπου τον Ιούνιο.

Οι μέχρι στιγμής πτήσεις έχουν επικυρώσει τη λειτουργικότητα των συστημάτων του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένου του υπερσύγχρονου ψηφιακού πιλοτηρίου (glass cockpit) και της διασύνδεσης δεδομένων αποστολής, τα οποία θα ενισχύσουν τις δυνατότητες του Πολεμικού Ναυτικού σε αποστολές ναυτικής επιτήρησης και ανθυποβρυχιακού πολέμου.

P-3 ORION, Πολεμικό Ναυτικό

Όπως είχαμε αναφέρει σε πρόσφατο δημοσίευμα του enikos.gr, το κυριότερο πρόβλημα που φαίνεται να έχει ξεπεραστεί είχε να κάνει με τα ηλεκτρονικά του νέου Glass Cockpit και τους αισθητήρες, που δεν συνεργάζονταν με τους κινητήρες του αεροσκάφους, οι οποίοι είναι πλήρως ανακατασκευασμένοι.

Η αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία, που είναι και ο εργολάβος του προγράμματος ύψους 500 εκατ. ευρώ, συνεργάστηκε στενά με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ/HAI) για την επίλυση θεμάτων συμβατότητας μεταξύ του νέου ψηφιακού πιλοτηρίου και παλαιότερων συστημάτων, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρώτη επιτυχή δοκιμαστική πτήση.

P-3 ORION, Πολεμικό Ναυτικό

Μία πτήση που πραγματοποιήθηκε έπειτα από σειρά αναβολών από τον περασμένο Ιούνιο.

Υπενθυμίζεται ότι τα αεροπλάνα έπρεπε να είχαν παραδοθεί βάσει χρονοδιαγράμματος από το 2022. Όμως οι προκλήσεις που αντιμετώπισαν ήταν πολλές, δημιουργώντας στην ουσία νέα βιβλιογραφία. Και σε αυτό θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία στην προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι τεχνικοί της ΕΑΒ για την επίλυση σειράς ζητημάτων.

P-3 ORION, Πολεμικό Ναυτικό P-3 ORION, Πολεμικό Ναυτικό

22:47 , Σάββατο 06 Δεκεμβρίου 2025

