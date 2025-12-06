Το στάδιο εξέλιξης των F-16 Viper, τα P-3 Orion και η επιπλέον μοίρα Rafale – Δείτε βίντεο

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας κι Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος αναβάθμισης των μαχητικών F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας σε Viper αλλά και τα σχέδια για επιπλέον αναβαθμίσεις, καθώς και την πρόσκτηση μίας νέας μοίρας μαχητικών Rafale.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας κι Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία έδωσε το «παρών» και ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική σχετικά με τους σχεδιασμούς της Πολεμικής Αεροπορίας ώστε να παραμείνει στην κορυφή της κυριαρχίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Σε απαντήσεις επί των ερωτήσεων που υπέβαλε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θανάσης Καββαδάς, επιβεβαιώθηκαν όσα κατά καιρούς έχουμε γράψει στο enikos.gr, που αποδεικνύουν ότι οι σχεδιασμοί της ηγεσίας της ΠΑ υλοποιούνται με μεθοδικότητα και συνέπεια ώστε τα γαλάζια φτερά να συνεχίζουν να υπερέχουν για πολλά χρόνια ακόμα.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα αναβάθμισης των Block 52+ και 52+ adv. σε Block 70 Viper, ο Γενικός Διευθυντής Παραγωγής της ΕΑΒ, Θεόδωρος Ρίζος, ανέφερε ότι το πρόγραμμα τρέχει βάσει των χρονοδιαγραμμάτων. Το 2025 έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής 18 νέες «οχιές», με τον συνολικό αριθμό να φτάνει τα 46, με αυτό που θα παραδοθεί μέσα στον Δεκέμβριο.

Επιπλέον 18 αναμένεται να παραδοθούν και μέσα στο 2026, ενώ το πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2027, οπότε η ΠΑ θα έχει συνολικά 82 Viper.

Ωστόσο, ο κ. Ρίζος ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός σε ό,τι αφορά την υποστήριξη των Rafale από την ΕΑΒ. «Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρόσληψη τεχνικού προσωπικού, που τώρα δεν υπάρχει» ανέφερε, προσθέτοντας ότι εν συνεχεία θα πρέπει να παρασχεθεί εκπαίδευση από τις γαλλικές εταιρείες επί των αντικειμένων που θα επιλεγούν από την Ελλάδα. «Και βέβαια η αναβάθμιση του εξοπλισμού ή η απόκτηση του εξοπλισμού για την πιστοποίηση των εργασιών που θα γίνουν» κατέληξε.

Για το μεν αεροσκάφος δεν προβλέπεται κάποια συντήρηση, δεδομένου ότι είναι on condition, ενώ για την ΕΑΒ αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ο κινητήρας, του οποίου θα μπορούσε να αναλάβει τη συντήρηση, για την οποία αρμόδια να πιστοποιήσει την ΕΑΒ είναι η κατασκευάστρια SAFRAN.

Ο Θ. Ρίζος, όμως, απάντησε και σε ερωτήσεις για το πρόγραμμα των P-3 ORION του Πολεμικού Ναυτικού. Το κατασκοπευτικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας αναμένεται να παραδοθεί.

Το πρώτο αεροσκάφος, το 415, έχει ολοκληρώσει τις δοκιμές και αναμένεται να μπουν οι ηλεκτρονικές συσκευές Mission & Flight Control του αεροσκάφους και τον Απρίλιο αναμένεται να παραδοθεί στο ΠΝ. Και το επόμενο αεροσκάφος του τύπου θα παραδοθεί περίπου τον Ιούνιο.

Ο Αρχηγός ΓΕΑ, Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ερωτηθείς από τον κ. Καββαδά σχετικά με το μέλλον των F-16 Block 50, την πρόσκτηση νέων Rafale αλλά και τα συστήματα αυτοπροστασίας των F-16, ανέφερε: «Για τα συστήματα αυτοπροστασίας δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμη. Τα εξετάζουμε. Υπάρχουν 3 εταιρείες αμερικανικές κι ενδέχεται να μπει και μία ισραηλινή στο παιχνίδι. Αυτό, όμως, που πρέπει να πω είναι ότι ακόμη και οι Αμερικανοί δεν έχουν δέσει ποιο θα έχουν στα δικά τους τα Viper, όπως κι ότι αυτό που ανακοινώθηκε για τους γείτονες δεν ισχύει. Η τιμή ήταν υψηλή, τώρα έχει πέσει κατά περίπου 50% κι αυτό γιατί υπάρχουν χρήστες οι οποίοι έχουν αγοράσει τα συστήματα».

«Θέλουμε να πάρουμε κάτι δοκιμασμένο, σε μία τιμή που θα μας βολεύει. Είναι η απόδοση κόστος – όφελος» τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τα F-16 Block 50, ο Αρχηγός ΓΕΑ επιβεβαίωσε πρόσφατα δημοσιεύματα του enikos.gr ότι η εισήγηση της ΠΑ είναι να προχωρήσει η αναβάθμισή τους σε Viper. «Υπάρχει χρηματοδότηση και νομίζω ότι θα προχωρήσει σύντομα. Είμαστε στο επίπεδο να στείλουμε LOR στην Αμερική και να περιμένουμε τη δική τους απάντηση. Την αναβάθμιση θα την κάνει η ΕΑΒ και η στόχευση είναι, μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα αναβάθμισης των Block 52+ adv., να προχωρήσουν τα Block 50».

Σε ό,τι αφορά τα Rafale, ο Αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης ήταν λακωνικός, λέγοντας: «Υπάρχει πρόθεση για να πάρουμε επιπλέον Rafale. Θα το κοιτάξουμε».