Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα (17/6), σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, το Ιόνιο και άλλες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
Η ΕΜΥ προβλέπει παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.
Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Οι νεφώσεις θα προκαλέσουν τοπικές βροχές ή όμβρους και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
- Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
- Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ.
- Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
- Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές. Κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ.
- Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
- Καιρός: Γενικά αίθριος.
- Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη τοπικά έως 30 με 31 βαθμούς.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
- Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια.
- Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
- Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.
- Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.
- Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
- Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι θα πνέουν νότιοι με την ίδια ένταση.
- Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026
- Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.
- Βαθμιαία, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
- Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026
- Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.
- Βαθμιαία, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.
- Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026
- Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.
- Στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.
- Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026
- Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.
- Στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.
- Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.
- Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.