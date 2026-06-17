Καιρός: Βροχές και καταιγίδες σήμερα – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν σήμερα (17/6), σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την ΕΜΥ. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, το Ιόνιο και άλλες ηπειρωτικές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Η ΕΜΥ προβλέπει παροδικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο, στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι νεφώσεις θα δώσουν τοπικές βροχές ή όμβρους, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ωστόσο, στα ηπειρωτικά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις. Οι νεφώσεις θα προκαλέσουν τοπικές βροχές ή όμβρους και, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ο υδράργυρος θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ.

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 32 και τοπικά έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στα ηπειρωτικά έως 31 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές. Κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ.

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές. Κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν όμβροι και, κυρίως στα ορεινά, καταιγίδες. Ο καιρός θα βελτιωθεί από το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 3 μποφόρ και βαθμιαία από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 με 33 βαθμούς.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ.

Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στις Κυκλάδες θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στην Κρήτη τοπικά έως 30 με 31 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια.

Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους στα βόρεια. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά τοπικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι θα πνέουν νότιοι με την ίδια ένταση.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Πρόσκαιρα το μεσημέρι θα πνέουν νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 18-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην περιοχή των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Βαθμιαία, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ στα ορεινά, κυρίως της Πελοποννήσου, θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6, τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες.

Βαθμιαία, νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Στα ορεινά θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026