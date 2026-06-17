Προεδρικές εκλογές στο Περού: Οριακό προβάδισμα της Φουχιμόρι με διαφορά περίπου 35.000 ψήφων

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Η Κέικο Φουχιμόρι διατηρεί οριακό προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές στο Περού, την ώρα που η καταμέτρηση συνεχίζεται και τα επίσημα αποτελέσματα παραμένουν μη οριστικά.

Με πάνω από το 99% των πρακτικών καταμέτρησης να έχει ενσωματωθεί, η υποψήφια της δεξιάς συγκεντρώνει 50,097% των ψήφων, έναντι 49,903% του υποψήφιου της αριστεράς, Ρομπέρτο Σάντσες, σύμφωνα με τον ιστότοπο της περουβιανής εθνικής υπηρεσίας εκλογικών διαδικασιών, ONPE.

Η κόρη του αυταρχικού πρώην προέδρου Αλμπέρτο Φουχιμόρι, ο οποίος κυβέρνησε το Περού από το 1990 έως το 2000, προηγείται με διαφορά λίγο μεγαλύτερη από 35.000 ψήφους, σε σύνολο περίπου 19 εκατομμυρίων ψήφων.

Ωστόσο, οι εκλογικές αρχές πρέπει να εξετάσουν τα αμφισβητούμενα πρακτικά καταμέτρησης πριν ανακηρύξουν νικητή ή νικήτρια. Τα συγκεκριμένα πρακτικά αντιπροσώπευαν χθες, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, περίπου 256.000 ψήφους.

Οι εκλογικές αρχές εκτιμούν ότι τα οριστικά επίσημα αποτελέσματα ενδέχεται να ανακοινωθούν στα τέλη του μήνα. Την ίδια ώρα, το κόμμα του Ρομπέρτο Σάντσες, Juntos por el Perú («Μαζί για το Περού»), κατήγγειλε με ανακοίνωσή του την «έλλειψη διαφάνειας» των εκλογικών αρχών, τις «τροποποιήσεις των κανόνων» της διαδικασίας και «πολλές παρατυπίες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η παράταξη του Σάντσες διαβεβαίωνε πριν από μία εβδομάδα ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα, όποιο κι αν είναι, καθώς τότε ο υποψήφιος της αριστεράς φαινόταν να κινείται προς τη νίκη. Ωστόσο, το κόμμα του κάλεσε σε διαδήλωση την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στη Λίμα, με σκοπό «να υπερασπιστούμε την ψήφο» των Περουβιανών, «τη λαϊκή νίκη και τη δημοκρατία».

Από την πλευρά της, η παράταξη της Κέικο Φουχιμόρι ανακοίνωσε ότι θα περιμένει την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταμέτρησης πριν ανακηρύξει τη νίκη της.

Η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών διεξήχθη κατά τρόπο «ήρεμο και συντεταγμένο», παρά την έντονα πολωμένη προεκλογική περίοδο.

Οι εκλογές πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο πολιτικού κατακερματισμού για το Περού, το οποίο βιώνει πολυετή αστάθεια. Το πρόσωπο που θα αναλάβει την προεδρία στις 28 Ιουλίου θα είναι το ένατο που θα κυβερνήσει τη χώρα τα τελευταία δέκα χρόνια.