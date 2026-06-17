Χανιά: Τροχαίο με δύο τραυματίες στον κόμβο του Πλατανιά

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που συνέβη σήμερα το πρωί (Τετάρτη 17/6) στον κόμβο του Πλατανιά, στα Χανιά. Στο περιστατικό ενεπλάκη μηχανή, με διερχόμενους οδηγούς να προσφέρουν βοήθεια και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ να μεταφέρει τους τραυματίες στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον Πλατανιά Χανίων, με απολογισμό δύο τραυματίες.
  • Στο τροχαίο ενεπλάκη μηχανή, ενώ διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν τους τραυματίες.
  • Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Η κατάστασή τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κρίνεται σοβαρή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου που συνέβη σήμερα το πρωί (Τετάρτη 17/6) στον Πλατανιά, στα Χανιά.

Στο τροχαίο ενεπλάκη μηχανή, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσιεύει το zarpanews.gr, με διερχόμενους οδηγούς να σπεύδουν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τους δύο τραυματίες και να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή τους είναι σοβαρή.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ