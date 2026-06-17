Χανιά: Τροχαίο με δύο τραυματίες στον κόμβο του Πλατανιά

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Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου που συνέβη σήμερα το πρωί (Τετάρτη 17/6) στον Πλατανιά, στα Χανιά.

Στο τροχαίο ενεπλάκη μηχανή, όπως φαίνεται σε φωτογραφία που δημοσιεύει το zarpanews.gr, με διερχόμενους οδηγούς να σπεύδουν να βοηθήσουν τους τραυματίες.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παραλάβει τους δύο τραυματίες και να τους μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή τους είναι σοβαρή.