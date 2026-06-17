Πανελλήνιες 2026: Με Ελεύθερο Σχέδιο συνεχίζονται σήμερα τα Ειδικά Μαθήματα

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Με το μάθημα του Ελεύθερου Σχεδίου συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 17 Ιουνίου, οι Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026 για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε Ειδικά Μαθήματα.

Οι εξετάσεις αφορούν υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ, οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή σε ένα ή περισσότερα ειδικά αντικείμενα. Τα συγκεκριμένα μαθήματα είναι απαραίτητα για την πρόσβαση σε πανεπιστημιακά τμήματα, όπως οι Αρχιτεκτονικές Σχολές, τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών, τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και άλλες ειδικές κατηγορίες σχολών.

Το Ελεύθερο Σχέδιο αποτελεί ένα από τα πιο απαιτητικά ειδικά μαθήματα, καθώς εξετάζει την ικανότητα των υποψηφίων να αποδίδουν ένα συγκεκριμένο θέμα με σχεδιαστική ακρίβεια, αισθητική αντίληψη και σωστή χρήση των τονικών διαβαθμίσεων. Οι υποψήφιοι λαμβάνουν το θέμα κατά την έναρξη της εξέτασης.

Η εξέταση διαρκεί έξι ώρες. Η διάρκεια αυτή καθιστά το Ελεύθερο Σχέδιο μία από τις μεγαλύτερες δοκιμασίες του εξεταστικού προγράμματος.

Μετά το σημερινό μάθημα, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων συνεχίζονται ως εξής:

Πέμπτη 18 Ιουνίου: Γραμμικό Σχέδιο

Παρασκευή 19 Ιουνίου: Γερμανικά

Σάββατο 20 Ιουνίου: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία

Δευτέρα 22 Ιουνίου: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία

Τρίτη 23 Ιουνίου: Γαλλικά

Τετάρτη 24 Ιουνίου: Ιταλικά

Πέμπτη 25 Ιουνίου: Ισπανικά

Το υπουργείο Παιδείας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στα εξεταστικά κέντρα. Για τα μαθήματα που αρχίζουν στις 08:30, όπως το Ελεύθερο Σχέδιο, το Γραμμικό Σχέδιο, οι ξένες γλώσσες και η Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, η προσέλευση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 08:00.

Για το μάθημα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας, το οποίο αρχίζει στις 10:00, οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες έως τις 09:30.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής. Σε αυτά περιλαμβάνονται το δελτίο εξεταζομένου και η αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.

Η διάρκεια των εξετάσεων διαφέρει ανάλογα με το ειδικό μάθημα:

Ξένες γλώσσες: 3 ώρες

Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο: 6 ώρες

Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία: 3 ώρες και 30 λεπτά

Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία: 4 έως 6 λεπτά ανά υποψήφιο για τη φωνητική ή οργανική παρουσίαση

Παράλληλα με τις εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων, βρίσκεται σε εξέλιξη και η διαδικασία των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικών Δοκιμασιών για τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στα ΤΕΦΑΑ.

Η διαδικασία ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 26 Ιουνίου 2026. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα προβλεπόμενα αγωνίσματα.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω μαθημάτων θα ολοκληρωθούν και τα φετινά Ειδικά Μαθήματα, τα οποία παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των μορίων για χιλιάδες υποψηφίους.

Καθώς οι Πανελλήνιες Εξετάσεις μπαίνουν στην τελική τους φάση, η προσοχή των υποψηφίων στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των βαθμολογικών επιδόσεων. Η ανακοίνωση αναμένεται να γίνει έως τις 29 Ιουνίου, σύμφωνα με όσα δήλωσε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.