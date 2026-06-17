Σαν σήμερα 17 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα καταγράφονται σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, με κορυφαίες στιγμές την άφιξη του Αγάλματος της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, το σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ, τις ελληνικές βουλευτικές εκλογές του 2012 και την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Η ημέρα συνδέεται επίσης με σημαντικές γεννήσεις, όπως του Κεν Λόουτς, της Κάρμεν Ρουγγέρη και του Μάρκου Παγδατή, αλλά και με θανάτους προσωπικοτήτων των γραμμάτων, της μόδας και της μουσικής.