Σαν σήμερα 17 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Παγκόσμια Ημέρα για την Καταπολέμηση της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας
Γεγονότα
- 1885: Το Άγαλμα της Ελευθερίας φθάνει στο λιμάνι της Νέας Υόρκης, ως δώρο των Γάλλων προς τους Αμερικανούς.
- 1937: Ο καθηγητής πανεπιστημίου και διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Συκουτρής κατηγορείται ως άθεος για τη μετάφραση του «Συμποσίου» του Πλάτωνα.
- 1961: Εγκαινιάζεται το νέο τουριστικό ξενοδοχείο της Πάρνηθας «Μον Παρνές», από τον υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, παρουσία του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.
- 1964: Διακόπτεται στο 115ο λεπτό της παράτασης ο αγώνας Παναθηναϊκού – Ολυμπιακού για το Κύπελλο Ελλάδας. Εξαγριωμένοι φίλαθλοι και των δύο ομάδων, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο αγώνας είναι στημένος, καταστρέφουν ολοκληρωτικά το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην κανονική του διάρκεια ο αγώνας έληξε ισόπαλος 1-1 (Δομάζος – Νεοφώτιστος). Μετά την εξέλιξη αυτή, κυπελλούχος Ελλάδος αναδεικνύεται η ΑΕΚ άνευ αγώνος.
- 1972: Πέντε άντρες συλλαμβάνονται την ώρα που προσπαθούν να τοποθετήσουν σύστημα παρακολούθησης στο εκτελεστικό γραφείο του Δημοκρατικού Κόμματος, στο κτίριο Γουότεργκεϊτ της Ουάσινγκτον. Το σκάνδαλο που ακολουθεί θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση του προέδρου Νίξον το 1974.
- 2012: Η μεγάλη άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και η μεγάλη πτώση του ΚΚΕ είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βουλευτικών εκλογών στην Ελλάδα. Τα αποτελέσματα: ΝΔ 29,66% (129 έδρες), ΣΥΡΙΖΑ 26,89% (71), ΠΑΣΟΚ 12,28% (33), Ανεξάρτητοι Έλληνες 7,51% (20), Χρυσή Αυγή 6,92% (18), ΔΗΜΑΡ 6,26% (17), ΚΚΕ 4,50% (12).
- 2018: Υπογραφή της συμφωνίας των Πρεσπών μεταξύ Ελλάδας και ΠΓΔΜ
Γεννήσεις
- 1898: Μαουρίτς Κορνέλις Έσερ, Ολλανδός χαράκτης και γραφίστας. Αναγνωρίστηκε πρωτίστως από τους επιστήμονες και τους μαθηματικούς, ενώ η φήμη του απογειώθηκε τη δεκαετία του ’60, όταν τον ανακάλυψαν οι χίπις, θεωρώντας τον πρωτοπόρο της ψυχεδελικής τέχνης. (Θαν. 27/3/1972)
- 1920: Φρανσουά Ζακόμπ, βραβευμένος με Νόμπελ Γάλλος βιολόγος, ο οποίος διακρίθηκε για την έρευνά του στο γενετικό έλεγχο των ενζύμων, τους γενετικούς μηχανισμούς των μικροοργανισμών (βακτηρίων και ιών) και γενικότερα στη μοριακή βιολογία. (Θαν. 19/4/2013)
- 1936: Κεν Λόουτς, Βρετανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου.
- 1944: Κάρμεν Ρουγγέρη, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1985: Μάρκος Παγδατής, Κύπριος αντισφαιριστής
- 1994: RiskyKidd, Γερμανός ράπερ
Θάνατοι
- 1996: Τόμας Κουν, Αμερικανός φιλόσοφος της επιστήμης, συγγραφέας του βιβλίου «Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων». (Γεν. 18/7/1922)
- 2007: Τζιανφράνκο Φερέ, Ιταλός μόδιστρος. (Γεν. 15/8/1944)
- 2019: Στέλιος Βαμβακάρης, Έλληνας λαϊκός συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού. (Γεν. 2/3/1947)
- 2023: Γρηγόρης Μ Σηφάκης Έλληνας συγγραφέας