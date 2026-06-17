Αμερικανικό πλήγμα σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό – Ένας νεκρός

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό. Το σκάφος μετέφερε παράνομες ουσίες σε γνωστή διαδρομή ναρκεμπορίου, με έναν «ναρκο-τρομοκράτη» να σκοτώνεται και δύο άτομα να επιβιώνουν. Η επιχείρηση, που διεξήχθη από την Κοινή Ομάδα Κρούσης Southern Spear, επιβεβαιώθηκε μέσω ανάρτησης του U.S. Southern Command στην πλατφόρμα X, η οποία περιλάμβανε και σχετικό βίντεο.

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Διεθνή Νέα

Αμερικανικό πλήγμα στον Ανατολικό Ειρηνικό
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό.
  • Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκεμπορίου.
  • Κατά την επιχείρηση, «ένας άνδρας, που χαρακτηρίζεται ως “ναρκο-τρομοκράτης”, σκοτώθηκε», ενώ δύο ακόμη άτομα επέζησαν του πλήγματος.

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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκεμπορίου στην περιοχή.

«Κατά την επιχείρηση, ένας άνδρας, που χαρακτηρίζεται ως “ναρκο-τρομοκράτης”, σκοτώθηκε, ενώ δύο ακόμη άτομα επέζησαν του πλήγματος», αναφέρεται στην ανάρτηση.

Η ίδια ανάρτηση περιλάμβανε και βίντεο διάρκειας πέντε δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση και στη συνέχεια να εκρήγνυται στη θάλασσα.

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