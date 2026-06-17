Αμερικανικό πλήγμα σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό – Ένας νεκρός

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Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι σκότωσαν έναν άνδρα κατά τη διάρκεια πλήγματος σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκεμπορίου στην περιοχή.

«Κατά την επιχείρηση, ένας άνδρας, που χαρακτηρίζεται ως “ναρκο-τρομοκράτης”, σκοτώθηκε, ενώ δύο ακόμη άτομα επέζησαν του πλήγματος», αναφέρεται στην ανάρτηση.

On June 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/UGBRt9Mbdm — U.S. Southern Command (@Southcom) June 17, 2026

Η ίδια ανάρτηση περιλάμβανε και βίντεο διάρκειας πέντε δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται ένα σκάφος να δέχεται επίθεση και στη συνέχεια να εκρήγνυται στη θάλασσα.