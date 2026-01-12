Λαμία: Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο κέντρο της πόλης

  • Ένα δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο κέντρο της Λαμίας λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.
  • Το δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.
  • Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, παρότι εκείνη τη στιγμή στο σημείο κινούνταν πεζοί και διερχόμενα οχήματα.
Λαμία: Δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε στο κέντρο της πόλης

Ένα δέντρο έπεσε στο κέντρο της Λαμίας λίγο πριν από τις 12:00 το μεσημέρι.

Το δέντρο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς, παρότι εκείνη τη στιγμή στο σημείο κινούνταν πεζοί και διερχόμενα οχήματα, γεγονός που θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε σοβαρό ατύχημα.

11:42 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

