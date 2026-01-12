Βουλγαρία: Το κεντροδεξιό κόμμα GERB-SDS αρνήθηκε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Αυξάνονται τα σενάρια για πρόωρες εκλογές

  • Ο μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός σχηματισμός της Βουλγαρίας, ο κεντροδεξιός GERB-SDS, αρνήθηκε την εντολή του Προέδρου να προσπαθήσει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, αυξάνοντας την πιθανότητα διεξαγωγής πρόωρων εκλογών στη χώρα.
  • Η προηγούμενη κυβέρνηση συνασπισμού είχε παραιτηθεί τον περασμένο μήνα έπειτα από διαδηλώσεις κατά της διαφθοράς. Ο Ρόζεν Ζελιάζκοφ επέστρεψε αμέσως την εντολή, καθώς δεν έχει επαρκή υποστήριξη στο κοινοβούλιο.
  • Ο πρόεδρος Ράντεφ αναμένεται να προσφέρει την εντολή στον δεύτερο μεγαλύτερο σχηματισμό, με την πιθανότητα να ακολουθήσουν πρόωρες εκλογές, τις όγδοες στη Βουλγαρία μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια, λόγω της συνεχιζόμενης πολιτικής αστάθειας.
Βουλγαρία: Το κεντροδεξιό κόμμα GERB-SDS αρνήθηκε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης – Αυξάνονται τα σενάρια για πρόωρες εκλογές
Ο μεγαλύτερος κοινοβουλευτικός σχηματισμός της Βουλγαρίας, ο κεντροδεξιός GERB-SDS, αρνήθηκε σήμερα εντολή του προέδρου να προσπαθήσει να σχηματίσει νέα κυβέρνηση, αυξάνοντας την πιθανότητα διεξαγωγής πρόωρων εκλογών στη χώρα, η οποία είναι το φτωχότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κυβέρνηση συνασπισμού του Ρόζεν Ζελιάζκοφ, που υποστηριζόταν από το GERB-SDS, παραιτήθηκε τον περασμένο μήνα έπειτα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της κρατικής διαφθοράς και ενός νέου προϋπολογισμού που θα αύξανε μερικούς φόρους.

Όπως προβλέπεται από το βουλγαρικό σύνταγμα, ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, ζήτησε σήμερα επισήμως από τον Ζελιάζκοφ να προσπαθήσει να σχηματίσει ένα νέο συνασπισμό, μετέδωσε το βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Ωστόσο ο Ζελιάζκοφ επέστρεψε αμέσως την εντολή, σύμφωνα με το BTA, καθώς δεν έχει επαρκή υποστήριξη στο κοινοβούλιο για να συγκροτήσει μια σταθερή πλειοψηφία.

Ο Ράντεφ αναμένεται τώρα να προσφέρει στον δεύτερο μεγαλύτερο σχηματισμό, τον μεταρρυθμιστικό PP-DB, μια ευκαιρία να κυβερνήσει, όμως είναι επίσης πιθανό να απορρίψει κι αυτός την προσφορά.

Στη συνέχεια ο Ράντεφ θα δώσει την εντολή σε κάποιο κόμμα της επιλογής του και, αν κανένας σχηματισμός δεν μπορεί να εξασφαλίσει κονοβουλευτική πλειοψηφία, θα διαλύσει το κοινοβούλιο και θα προκηρύξει εκλογές, τις όγδοες στη Βουλγαρία μέσα σε μόλις τέσσερα χρόνια.

Παρά την αβεβαιότητα αυτή, η Βουλγαρία εντάχθηκε την 1η Ιανουαρίου στο ευρώ, όπως ήταν προγραμματισμένο. Χρειάζεται ωστόσο πολιτική σταθερότητα για να πάρει πιο γρήγορα από την ΕΕ κεφάλαια για τις υποδομές της, να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και να εξαλείψει την ενδημική κρατική διαφθορά, επισημαίνει το Ρόιτερς.

Ο συνασπισμός GERB-SDS κέρδισε τις τελευταίες εκλογές τον Οκτώβριο 2024, αλλά ανέλαβε την εξουσία μόλις τον Ιανουάριο του 2025, έπειτα από μήνες συνομιλιών, ενώ χρειαζόταν τη στήριξη άλλων κομμάτων στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

