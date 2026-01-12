Πέθανε ο Ρολάν Κουρμπίς: Εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού

Ο πρώην Γάλλος ποδοσφαιριστής, προπονητής και «αιχμηρός» τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σχολιαστής Ρολάν Κουρμπίς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο εργοδότης του.

Γεννημένος στη Μασσαλία, ο Κουρμπίς αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο ποδόσφαιρο, εξελισσόμενος σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές των γαλλικών σπορ.

Ως αμυντικός αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Μαρσέιγ, Αζαξιό, Λυών και Μονακό, ενώ τη σεζόν 1973-74 φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού.

C’est avec une profonde tristesse que l’AS Monaco a appris le décès de son ancien joueur Rolland Courbis, double champion de France, vainqueur de la Coupe (155 matchs sous les couleurs Rouge & Blanche) et grande voix du football français. L’ensemble du Club adresse ses plus… pic.twitter.com/Q5wV4kI70A — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 12, 2026



Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, πέρασε στους πάγκους, δουλεύοντας -μεταξύ άλλων- σε συλλόγους όπως οι Μπορντό, Μονπελιέ, Ρεν, Αζαξιό και ξανά η Μαρσέιγ, την οποία οδήγησε στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1999.

L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde émotion le décès de Rolland Courbis. Le club perd une figure de son histoire, un entraîneur emblématique et une personnalité incontournable du football français. Avec Rolland Courbis disparaît une voix, un regard, une passion,… pic.twitter.com/hsgywcWbM4 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 12, 2026



Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός RMC, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το πάθος του εκφραζόταν μέσα από την εμβληματική μαρσεγέζικη προφορά του και τη διαρκή, άμεση επαφή με τους ακροατές – μια ελευθερία λόγου που διατηρούσε τη γλώσσα των φιλάθλων, μοιραζόμενος τις ερωτήσεις και τα συναισθήματά τους», ανέφερε ο σταθμός στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

⚫️ C’est avec une profonde tristesse que sa famille, en association avec RMC, annonce le décès de Rolland Courbis, survenu ce lundi 12 janvier. Rolland avait 72 ans. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fidèles auditeurs. Merci pour tout Rolland.… pic.twitter.com/wukNAcvPry — RMC Sport (@RMCsport) January 12, 2026



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ