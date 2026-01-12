Πέθανε ο Ρολάν Κουρμπίς: Εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην Γάλλος ποδοσφαιριστής, προπονητής και «αιχμηρός» τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σχολιαστής Ρολάν Κουρμπίς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.
  • Ως αμυντικός αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Μαρσέιγ, Αζαξιό, Λυών και Μονακό, ενώ τη σεζόν 1973-74 φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού.
  • Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, πέρασε στους πάγκους σε συλλόγους όπως οι Μπορντό και Μαρσέιγ, την οποία οδήγησε στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1999. Εξελίχθηκε επίσης σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές των γαλλικών σπορ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Πέθανε ο Ρολάν Κουρμπίς: Εμβληματική μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου και πρώην παίκτης του Ολυμπιακού

Ο πρώην Γάλλος ποδοσφαιριστής, προπονητής και «αιχμηρός» τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός σχολιαστής Ρολάν Κουρμπίς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο εργοδότης του.

Γεννημένος στη Μασσαλία, ο Κουρμπίς αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στο ποδόσφαιρο, εξελισσόμενος σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές των γαλλικών σπορ.

Ως αμυντικός αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι Μαρσέιγ, Αζαξιό, Λυών και Μονακό, ενώ τη σεζόν 1973-74 φόρεσε και τη φανέλα του Ολυμπιακού.


Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, πέρασε στους πάγκους, δουλεύοντας -μεταξύ άλλων- σε συλλόγους όπως οι Μπορντό, Μονπελιέ, Ρεν, Αζαξιό και ξανά η Μαρσέιγ, την οποία οδήγησε στον τελικό του Κυπέλλου UEFA το 1999.


Τον θάνατό του ανακοίνωσε ο γαλλικός ραδιοφωνικός σταθμός RMC, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Το πάθος του εκφραζόταν μέσα από την εμβληματική μαρσεγέζικη προφορά του και τη διαρκή, άμεση επαφή με τους ακροατές – μια ελευθερία λόγου που διατηρούσε τη γλώσσα των φιλάθλων, μοιραζόμενος τις ερωτήσεις και τα συναισθήματά τους», ανέφερε ο σταθμός στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο προσκήνιο το ζήτημα ένταξης των νοσοκομειακών Φυσικοθεραπευτών στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Δεύτερο κύμα γρίπης τον Φεβρουάριο-Σε πίεση το ΕΣΥ

Έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ για την εορταστική αγορά: Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πωλήσεις και την επισκεψιμότητα

Χρυσός και ασήμι: Τιμές – ρεκόρ για τα πολύτιμα μέταλλα – Νέες αναλύσεις για την πορεία τους το επόμενο διάστημα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:27 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Super League – Βαθμολογία: Μόνος στην κορυφή ο Ολυμπιακός – Στη 2η θέση ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, 6ος ο Παναθηναϊκός

Μετά την ολοκλήρωση της 16ης αγωνιστικής της Super League, ο Ολυμπιακός φιγουράρει μόνος στην ...
23:54 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 3-2: Μαγικό ματς, «τρελή»… κούπα για τους Καταλανούς

Να μην τελείωνε ποτέ αυτό το ματς! Η ποδοσφαιρική πανδαισία που προσέφεραν Μπαρτσελόνα και Ρεά...
23:12 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0: «Ποδαρικό» στο 2026 με… τριάρα

Παίζοντας καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο για ένα ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Πανσε...
23:10 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την πώληση του Τετέ στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της Γκρέμιο, ανακοινώθηκε επίσημα κι από τον Παναθηναϊκό η πώληση...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι