Μεσαρά: Προσωρινά κρατούμενος ο 54χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες του – Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 54χρονος από χωριό της Μεσαράς, που μαζί με την 42χρονη σύζυγό του συνελήφθησαν πριν από λίγες ημέρες και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, που αφορούν στην κακοποίηση (και σεξουαλική από την πλευρά του 54χρονου) σε βάρος δύο παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα μιας 15χρονης και μιας 24χρονης με μέτρια νοητική υστέρηση.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του, ο 54χρονος πατέρας, που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία περί βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και τις πράξεις που του αποδίδονται. Μάλιστα επισήμαναν ότι η απόφαση για να κριθεί προσωρινά κρατούμενος σταθμίστηκε στο ότι δεν είχαν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA του παιδιού που γέννησε η 24χρονη και δόθηκε για υιοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή (9/1), μετά την απολογία της, αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 42χρονη σύζυγός του, η οποία επίσης αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

