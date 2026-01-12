Τραγωδία στη Νέα Ιωνία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Ακόμη μία τραγωδία γράφτηκε στην άσφαλτο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό στη διασταύρωση της Λεωφόρου Κύμης με την οδό Κασταμονής, στη Νέα Ιωνία. Ο πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, υπό άγνωστες ακόμα συνθήκες.

Αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, όμως, δυστυχώς ο άνδρας, ηλικίας περίπου 65 ετών, πέθανε.

Διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Τροχαία έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο δυστύχημα.

