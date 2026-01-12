Η «άγνωστη» Κρήνη Ανταίου «ξαναγεννιέται» – Ο σχεδιασμός για την ανάδειξη του αρχαίου μνημείου στην καρδιά της Αθήνας

Στην αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη της αρχαίας Κρήνης, στη συμβολή των οδών Ανταίου και Γενναίου Κολοκοτρώνη, στην πλατεία Αμαλίας Μερκούρη, στα Πετράλωνα, προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού, δια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Το μνημείο αποκαλύφθηκε το 1976 κατά τη διάρκεια σωστικής ανασκαφής η οποία διενεργήθηκε στο πλαίσιο εργασιών του Οργανισμού Αποχέτευσης Πρωτευούσης.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Η αρχαία Κρήνη Ανταίου αποτελεί ένα ιδιαίτερο, αλλά άγνωστο μνημείο της αρχαίας Αθήνας. Για δεκαετίες, η Κρήνη παρέμενε εγκλωβισμένη στο οδικό δίκτυο του αστικού ιστού, χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες προστασίας και ανάδειξης. Το 2024 -στο πλαίσιο αυτοψίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού- διαπιστώθηκαν σημαντικές φθορές στην άνω επιφάνεια του βράχου και αποκοπή και πτώση τμημάτων του, στην αυλή της Κρήνης. Κρίθηκε τότε επιτακτική η ανάγκη προστασίας του μνημείου, το οποίο επιβαρύνεται από τις καιρικές συνθήκες, τη ρύπανση και τον καθημερινό κυκλοφοριακό φόρτο. Η αποκατάσταση της Κρήνης δεν αποτελεί απλώς ένα έργο συντήρησης, αλλά μια επένδυση στην ταυτότητα της ιστορικής γειτονιάς των Πετραλώνων».

«Μετά την ωρίμανση και την αδειοδότηση των αναγκαίων μελετών από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ξεκινάει η ουσιαστική διάσωση, αποκατάσταση και ένταξη του μνημείου στον καθημερινό πολιτισμικό χάρτη αυτής της αθηναϊκής γειτονιάς. Ο σχεδιασμός συνδυάζει ζώνες πρασίνου και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Με την προτεινόμενη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου και της πλατείας, δημιουργούμε έναν υψηλής ποιότητας δημόσιο χώρο για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Δίνουμε ζωή σε ένα μνημείο της γειτονιάς των Πετραλώνων η οποία, με κέντρο την πλατεία Μερκούρη, αποτελεί ένα πολυσύχναστο προορισμό όλο το εικοσιτετράωρο».

Το οικόπεδο, μέσα στο οποίο εντάσσεται το μνημείο, έχει τριγωνικό σχήμα και περιβάλλεται από συρμάτινη περίφραξη. Η αυλή της Κρήνης βρίσκεται σε αρκετά χαμηλότερη στάθμη από τις οδούς Ανταίου και Γενναίου Κολοκοτρώνη. Η άνω οροφή της Κρήνης βρίσκεται σχεδόν στο επίπεδο των δημοτικών οδών. Το 1985, έγινε τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου εγκρίνοντας τη μείωση του πλάτους τμήματος της οδού Ανταίου για την προστασία του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου και τον χαρακτηρισμό της οδού ως πεζοδρόμου.

Η αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχαίας Κρήνης

Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να δρομολογηθούν οι εργασίες για τη συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη της αρχαίας Κρήνης και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της, ώστε να καταστεί επισκέψιμη κρίθηκε απαραίτητη η εκπόνηση σειράς μελετών όπως: Γεωτεχνική-υδρολογική, μελέτη συντήρησης του δομικών υλικών και ηλεκτρολογική μελέτη για τον φωτισμό του μνημείου.

Το έργο αφορά στη δομική αποκατάσταση και στερέωση του σπηλαίου. Ως προς τα αρχιτεκτονικά μέλη, στο μαρμάρινο στηθαίο και στην πλακόστρωση της αυλής, προβλέπονται ήπιες επεμβάσεις, συμπληρώσεις, καθαρισμοί, συντήρηση και διαμόρφωση φυσικού καναλιού με υπόγειο αποστραγγιστικό σωλήνα, που να συνδέεται με το δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης.

Προβλέπεται, επίσης, η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου στη συμβολή των οδών Γενναίου Κολοκοτρώνη και Ανταίου, όπως η αναδιαμόρφωση του ανεσκαμμένου χώρου, με δημιουργία αναλημμάτων, περιμετρικής πορείας και πρόσθετων υποδομών καθώς και ο φωτισμός του χώρου και παρεμβάσεις που θα συμβάλουν στην κατανόηση και ανάδειξη του μνημείου. Το έργο περιλαμβάνει την διαμόρφωση νέας πλατείας, στην οποία θα ενσωματώνεται ο αρχαιολογικός χώρος, με την αξιοποίηση του όμορου οικοπέδου, ώστε να εξασφαλίζεται ένας ευχάριστος, λειτουργικός και ποιοτικός δημόσιος χώρος περιπάτου και πρασίνου για τη γειτονιά και τον επισκέπτη.