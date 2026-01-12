Μαρινάκης για Καρυστιανού: Αντιπαράθεση επί υποθετικών κομμάτων δεν υφίσταται – Το «ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς» κόστισε στη χώρα 120 δισ. ευρώ

Για τις προθέσεις της Μαρίας Καρυστιανού να προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Δεν ανησυχούμε. Αναμένουμε. Για να αντιπαρατεθούμε με κάποιον πρέπει να κάνει κόμμα, να έχει θέσεις, πρόσωπα. Αντιπαράθεση στο κενό δεν υφίσταται, ούτε επί υποθετικών κομμάτων, μονοπρόσωπων κομματικών σχηματισμών που γράφονται ή προαναγγέλλονται. Μέχρι τότε δεν έχει αξία να πούμε κάτι παραπάνω» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Ευτυχώς για τη χώρα σήμερα, δυστυχώς για όσα περάσαμε, πριν από περίπου 10 χρόνια, επικράτησε η λογική του «όχι για το όχι» και του «ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς». Το «ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς» ή με άλλα λόγια όταν κυβέρνησε η πάνω και η κάτω πλατεία, κόστισε στη χώρα μας περίπου 120 δισ. ευρώ, 33 νέους φόρους, υπερήφανη δήθεν διαπραγμάτευση, τα πιο διχαστικά διλήμματα, την κορύφωση της μαζικότερης φυγής νέων στο εξωτερικό, φωτογραφικούς ποινικούς κώδικες, ένα Μαξίμου που παρέμβαινε στη δικαιοσύνη… Αυτούς τους δοκιμάσαμε. Από εκεί και πέρα δημοκρατία έχουμε, περιμένουμε τις εξελίξεις κι όπως έχουμε πει, η κυβέρνηση αυτή κι ο πρωθυπουργός θα κριθούμε από την αποτελεσματικότητα του έργου μας και όχι από ποιον θα έχουμε αντίπαλο, χωρίς να υποτιμούμε καμία συζήτηση» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Για τη δήλωση του Νίκου Δένδια ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν είναι δόγμα και σε ερώτηση με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο υπουργός εθνικής άμυνας δεν είπε μόνο αυτό. «Είπε ότι είναι καλό να υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις και αυτό επιδιώκουμε. Μα δεν είναι δογματική θέση. Δεν είναι αυτοσκοπός να είμαστε αυτοδύναμοι. Η εμπειρία και στη χώρα μας και στο εξωτερικό έχει δείξει ότι μεγάλες λύσεις δίνονται από σταθερές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις», πρόσθεσε.

Για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών δήλωσε πως δεν υπάρχει θέμα για τον υπουργό και πως το πόρισμα αναμένεται εντός των επομένων ημερών.

Σχετικά με νεότερες δηλώσεις του Μάριου Σαλμά ότι δεν ανασκεύασε όσα έχει πει για τον κ. Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις. Ο κ. Μυλωνάκης δεν κρύφτηκε ούτε από την ολομέλεια της Βουλής, ούτε από την εξεταστική επιτροπή. Εμφανίστηκε και ο κ. Μπουκώρος. Όσα είχαν προεξοφλήσει από την αντιπολίτευση διαψεύστηκαν. Δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσω δηλώσεις ανεξάρτητου βουλευτή ο οποίος δείχνει και τα κίνητρα των όσων λέει. Τώρα αν έχει στοιχεία ας τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές. Τα υπόλοιπα είναι παιχνίδι εντυπώσεων».

Για τη συμφωνία Mercosur δήλωσε πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αξίζει ο κόσμος να ενημερωθεί και να δει πόσα ψέματα διακινούνται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από κάποια μέσα ενημέρωσης. «Η συμφωνία υπάρχει από το 2019. Τι ψηφίστηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου; Η δέσμη μέτρων για την προστασία των προϊόντων και των παραγωγών. Την ψήφισαν κατά μεγάλη πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές; Ναι. Όλα τα κόμματα υπερψήφισαν το πλαίσιο αυτό διασφάλισης πλην την αριστερά και τους πατριώτες. Τι έγινε στους Έλληνες ευρωβουλευτές; Υπερψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της ΝΔ. Των άλλων κομμάτων καταψήφισαν τη συμφωνία δίχτυ προστασίας. Να πούμε ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων ψήφισαν κόντρα σε αυτό που ψήφισαν ευρωβουλευτές ίδιων παρατάξεων άλλων χωρών. Το πρώτο που δεν ψήφισαν είναι ότι η Mercosur δίνει ευκαιρίες για νέες εξαγωγές. Καταψήφισαν τη δυνατότητα τα ελληνικά προϊόντα να πάνε σε μία αγορά 270 εκ καταναλωτών. Δεν ψήφισαν ασπίδα προστασίας για 21 ελληνικά αγροτικά προϊόντα, πχ δεν θα υπάρχει φέτα Αργεντινής. Δεν ψήφισαν προστασία για ευαίσθητα προϊόντα για μεγάλες εισαγωγές. Δεν ψήφισαν την μέριμνα για τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Δεν ψήφισαν τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας για τα προϊόντα που θα εισάγονται. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία που έχει μόνο θετικά για Έλληνες και ευρωπαίους παραγωγούς», επισήμανε.

Σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Βελόπουλου για τη συμφωνία τον κάλεσε να τα πει στην ευρωομάδα που ανήκει και η οποία υπερψήφισε τη συμφωνία. «Δεν έχει διαβάσει ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα του τι ψηφίστηκε στην Ευρώπη. Η συμφωνία που ψηφίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου μόνο οφέλη μπορεί να δημιουργήσει για τους Έλληνες παραγωγούς», πρόσθεσε.

Μετά από ερώτηση για τις ανησυχίες των αγροτών είπε ότι οι απαντήσεις υπάρχουν και σημείωσε πως είναι εύκολη δικαιολογία να αποδώσουμε όλες τις ευθύνες για τις δυσκολίες του πρωτογενούς τομέα στην «κακιά Ευρώπη».

Σε σχέση τις εξελίξεις στο Ιράν ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι συντασσόμαστε με την κοινή ευρωπαϊκή θέση, παρακολουθούμε την κατάσταση και καταδικάζουμε τη χρήση βίας, είμαστε αλληλέγγυοι στο λαό του Ιράν. «Παρακαλώ όλους αυτούς τους αλληλέγγυους της χώρας, τους ευαίσθητους της αριστεράς και της προόδου εντός πολλών εισαγωγικών να σταματήσουν να μας βομβαρδίζουν με προσκλήσεις για διαμαρτυρίες για το λαό του Ιράν. Προφανώς δεν υπάρχει καμία πρόσκληση, διαμαρτυρία, αφίσα. Αποδεικνύεται ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να ζυγίσουν την αξία των ανθρώπων, να δουν αν τους βολεύει και στη συνέχεια να δείτε ή δεν θα δείτε τα αντίστοιχα free», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν η χώρα θα συμμετάσχει σε περίπτωση αποστολής νατοϊκής δύναμης στη Γροιλανδία, απάντησε πως πρόκειται για πολύ υποθετικό ερώτημα. «Σίγουρα η χώρα μας μέχρι σήμερα συντάσσεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές θέσεις», πρόσθεσε.

Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού στην Ισπανία με τον Πέδρο Σάντσεθ και τη σχέση της Μαδρίτης με τα εξοπλιστικά της Τουρκίας, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι κάθε κράτος έχει τις θέσεις τους και οι δικές μας σε κρίσιμα θέματα κυριαρχούν σε επίπεδο ΕΕ και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, όπως για το πρόγραμμα safe, κερδίζουν σημαντικές μάχες για τη χώρα. «Δεν ετεροκαθορίζουμε τις σχέσεις μας με βάση τις διμερείς σχέσεις άλλων χωρών. Η Ελλάδα προσέρχεται με αυτονόητη δέσμευση των πάγιων θέσεων και όσων προβλέπονται στις συμμαχίες. Είμαστε συγκρατημένα έως πολύ αισιόδοξοι για τη σημερινή συνάντηση», ανέφερε.

Για όσα συνέβησαν στην Κύπρο μετά το βίντεο που διέρρευσε ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η προεδρία της κυπριακής δημοκρατίας προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να διερευνηθεί η υπόθεση και αναμένονται τα πορίσματα. «Η χρονική συγκυρία ταυτίζεται περιέργως με την κυπριακή προεδρία. Σε κάθε περίπτωση οι υβριδικές απειλές συνιστούν απειλή για τις δημοκρατίες», συμπλήρωσε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Ο πρωθυπουργός έχει συνάντηση σήμερα στη Μαδρίτη με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ. Επιπλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα γίνει δεκτός από τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ισπανία, σε διμερές επίπεδο εδώ και 13 χρόνια, η οποία σηματοδοτεί τη βούληση ενίσχυσης των διμερών σχέσεων εστιάζοντας στον τομέα της οικονομίας και του εμπορίου», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Στην ατζέντα των συζητήσεων αναμένεται να κυριαρχήσουν ζητήματα διεθνούς, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ατζέντας με έμφαση στις τελευταίες εξελίξεις στην Ισπανία και στη Μέση Ανατολή. Ελλάδα και Ισπανία αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις όπως το μεταναστευτικό και η κλιματική κρίση ενώ έχουν συγκλίσεις απόψεων σε ζητήματα που αφορούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ και στην ανάγκη στήριξης της πολιτικής συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής καθώς και την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων».

Περνώντας στο επόμενο θέμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «περίπου 9 στους 10 αγρότες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα “ΓΑΙΑ” δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό σημαίνει πως θα λάβουν τη νέα χαμηλή τιμή των 8,5 λεπτών ανά κιλοβατώρα για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τις 177.954 αγροτικές παροχές ρεύματος που είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ:

* 155.103 παροχές, δηλαδή το 87,2% των αγροτών είναι ενεργοί στο ΓΑΙΑ χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές,

* 16.215 παροχές, δηλαδή το 9,1% των αγροτών είναι ενεργοί με ληξιπρόθεσμες οφειλές, που εντάσσονται σε διαδικασία ρύθμισης και

* 6.636 παροχές, δηλαδή το 3,7% των αγροτών είναι μη ενεργοί στο ΓΑΙΑ, καθώς πρόκειται για νέες παροχές ή παροχές σε διαδικασία επανένταξης».

Υπογράμμισε ότι «φθηνό αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα, με κλειδωμένη τιμή για δύο χρόνια, δεν υπάρχει σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Μόνο η Ελλάδα έχει ειδικό, θεσμοθετημένο τιμολόγιο για το αγροτικό ρεύμα».

Ανέφερε ακολούθως ότι «η συμφωνία μεταξύ ΕΕ – Mercosur δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Βάσει των στοιχείων, οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής στις χώρες της Mercosur, δηλαδή στις Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη, ανέρχονται σε 34,3 εκατομμύρια ευρώ. Με τη συμφωνία, ωστόσο, μπορούν να αυξηθούν σημαντικά, καθώς τα προϊόντα μας θα μπουν σε νέα αγορά 270 εκατομμυρίων πολιτών». Υπογράμμισε στο σημείο αυτό ότι «διασφαλίζεται πως τα υψηλά πρότυπα της ΕΕ που προστατεύουν τους πολίτες της δεν θα τεθούν σε κίνδυνο, καθώς όλα τα προϊόντα της Mercosur πρέπει να συμμορφώνονται με τους αυστηρούς Κανονισμούς της ΕΕ για την ασφάλεια τροφίμων».

Συνεχίζοντας επεσήμανε ότι καταγράφηκε «ρεκόρ επιβατικής κίνησης το 2025 για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ειδικότερα, η επιβατική κίνηση σε ετήσια βάση του “Ελευθέριος Βενιζέλος” έφτασε στους 34 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 6,7%, σε σχέση με το 2024, που διαμορφώθηκε στα 31,8 εκατ..

Η επιβατική κίνηση του εσωτερικού και του εξωτερικού, παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 2,2% και 8,6%, αντιστοίχως».

Στα εγκαίνια των εννέα ανακαινισμένων υπερσύγχρονων χειρουργικών κλινών στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», πέρασε ακολούθως ο κ. Μαρινάκης. «Η ανακαίνιση και η αναβάθμιση των χειρουργικών κλινών, επτά εκ των οποίων τίθενται από σήμερα σε λειτουργία, έγινε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλες τις περιοχές της χώρας. Σε συνδυασμό με τις τρεις κλίνες στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας ‘Νίκος Κούρκουλος’ διπλασιάζεται η δυναμική των χειρουργικών αιθουσών για ογκολογικά περιστατικά στον “Άγιο Σάββα”. Με αυτό το δεδομένο, εκτιμάται ότι θα διενεργούνται μηνιαίως περίπου 550 επεμβάσεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τόνισε ότι «το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Οι ασθενείς απολαμβάνουν όλο και πιο ποιοτικές υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώνονται διαρκώς με την ολοκλήρωση των έργων και των μεταρρυθμίσεων που δρομολογεί η κυβέρνηση δια του υπουργείου Υγείας, αξιοποιώντας πολύτιμες πηγές χρηματοδότησης, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Ανέφερε ακόμη ότι επεκτείνεται, με απόφαση της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, σε όλον τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης η συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ασφαλιστικές εταιρίες. «Με την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτικής, η Συλλογική Σύμβαση καλύπτει, πλέον, το 100% των εργαζομένων του κλάδου, ανεξάρτητα από το αν είναι μέλη των οργανώσεων που την υπέγραψαν. Παράλληλα, ό,τι ευνοϊκό προβλέπει π.χ. για μισθούς, παροχές, άδειες, ισχύει για όλους, χωρίς εξαιρέσεις».

Συμπλήρωσε ότι «με την Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και των εθνικών κοινωνικών εταίρων, πολλές περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις θα μπορούν να υπογράφονται και να επεκτείνονται, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και καλύτερη εργασία για όλους».

Το επόμενο θέμα αφορούσε στο σχέδιο νόμου για την ολοκληρωμένη αναμόρφωση του συστήματος πρόληψης, ετοιμότητας και απόκρισης έναντι δασικών πυρκαγιών και λοιπών φυσικών, τεχνολογικών ή ανθρωπογενών καταστροφών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στο σημείο αυτό ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προβλέψεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας όπως η θέσπιση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών με 10ετή διάρκεια και έγκριση από το ΚΥΣΕΑ και η υποχρεωτική κατάρτιση Σχεδίων Πρόληψης Πυρκαγιών για όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες, με ολοκληρωμένη χαρτογράφηση κινδύνων και επιχειρησιακή προετοιμασία.

Πρόσθεσε ότι «ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τις γυναίκες και τους άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος» και ότι «ως αναγνώριση του πολύτιμου έργου τους προωθούνται, μεταξύ άλλων» συγκεκριμένες παρεμβάσεις, στις οποίες αναφέρθηκε.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση ανέφερε ότι «νέες δράσεις εκσυγχρονισμού του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας, συνολικού ύψους 124,7 εκατ. ευρώ, εντάσσονται στο Πρόγραμμα “Μεταφορές| του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τα εξής δύο έργα:

-τη β’ φάση της ηλεκτροκίνησης της νέας διπλής σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Κιάτο – Ροδοδάφνη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 73,43 εκατ. ευρώ και

-τη β’ φάση της εγκατάστασης συστήματος σηματοδότησης και ETCS – Level 1 στη μονή σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Ειδομένη και την αντικατάσταση 37 αλλαγών τροχιάς για τις ανάγκες της σηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 51,27 εκατ. ευρώ».