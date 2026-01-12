Βελόπουλος στα δικαστήρια Λάρισας: Τα έγγραφα που έχω τινάζουν στο αέρα πολύ κόσμο εδώ μέσα – Η Δικαιοσύνη πρέπει να μην επηρεάζεται από κανέναν

«Όπως βλέπετε, εμείς είμαστε εδώ. Και θα είμαστε μέχρι τέλους εδώ, παρά τα περίεργα που ακούγονται. Περιμένουμε από τη Δικαιοσύνη, περιμένουμε, επιτέλους, οι δύο που είναι πάνω στα έδρανα, ψηλά, να αποφασίσουν δίκαια. Γιατί η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι δίκαιη και να μην επηρεάζεται από κανέναν. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, όμως έχω να πω τούτο: η Ελληνική Λύση θα είναι μέχρι τέλους δίπλα στους συγγενείς. Σε όλους τους συγγενείς, ανεξαιρέτως», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, από τα δικαστήρια της Λάρισας, για τη δίκη σχετικά με τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Όταν δημοσιογράφος τού είπε ότι «αποβληθήκατε, όμως, από την παράσταση», ο κ. Βελόπουλος σημείωσε: «Ήταν δεδομένο, για τυπικούς λόγους. Δεν ήθελα να είμαι εγώ απέναντί τους, αλλά όταν απουσιάζει το κράτος. Κοιτάξτε την αντίφαση. Γιατί λέω ότι υπάρχει ένα σχέδιο συγκάλυψης για τα Τέμπη. Δεν είναι δυνατόν το κράτος να μην είναι εδώ. Δεν είναι δυνατό να μην στέλνει η κυβέρνηση εκπρόσωπο, ως πολιτική αγωγή, και να παρίσταμαι εγώ, ζητώντας να είμαι πολιτική αγωγή, αλλά οι δικαστές αποφάσισαν κάτι άλλο. Θα είμαι μάρτυρας όμως. Και πιστέψτε με, τα έγγραφα που έχω τινάζουν στο αέρα πολύ κόσμο εδώ μέσα. Γιατί εμείς ξέρουμε να δίνουμε μάχες, για να ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Γιατί εμείς θα ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Η Ελληνική Λύση».