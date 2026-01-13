Ιταλία: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την περιοχή Σκύλλα – Βίντεο με τεράστια κύματα να «καταπίνουν» αυτοκίνητα

Στην περιοχή της Σκύλλας στην Ιταλία οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με έντονα καιρικά φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρισμένους δρόμους που προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις τους.

Τις προηγούμενες ημέρες, στις 10 Ιανουαρίου, τεράστια κύματα πλημμύρισαν παράκτιους δρόμους και μια σήραγγα, αναγκάζοντας τους οδηγούς να κάνουν όπισθεν για να αποφύγουν την παράσυρση και εμποδίζοντας την πρόσβαση σε περιοχές όπως το χωριό Χιαναλέα, αναφέρει το Associated Press σε βίντεο που δημοσίευσε.

Motorists were forced to reverse as powerful waves flooded a coastal road in Scilla, Italy, on Jan. 10. Video shows waves blocking a tunnel linking Scilla and Chianalea. pic.twitter.com/RtApp7hVGs — The Associated Press (@AP) January 12, 2026

Οι κάτοικοι της Σκύλλας αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα κύματα που έπληξαν την περιοχή από το απόγευμα της 10ης Ιανουαρίου 2026, με τις Αρχές να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών, αναφέρει η ιστοσελίδα Il Reggino.

Scilla, emergenza meteo-marina: ordinanza di sicurezza e primi interventi sul territorio https://t.co/qiPek5lPNy — ilreggino (@ilregginoit) January 11, 2026



Η κακοκαιρία έχει αρχίσει πλέον να υποχωρεί.