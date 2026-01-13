Ιταλία: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε την περιοχή Σκύλλα – Βίντεο με τεράστια κύματα να «καταπίνουν» αυτοκίνητα

Στην περιοχή της Σκύλλας στην Ιταλία οι κάτοικοι ήρθαν αντιμέτωποι με έντονα καιρικά φαινόμενα, ισχυρούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρισμένους δρόμους που προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις τους.

Τις προηγούμενες ημέρες, στις 10 Ιανουαρίου, τεράστια κύματα πλημμύρισαν παράκτιους δρόμους και μια σήραγγα, αναγκάζοντας τους οδηγούς να κάνουν όπισθεν για να αποφύγουν την παράσυρση και εμποδίζοντας την πρόσβαση σε περιοχές όπως το χωριό Χιαναλέα, αναφέρει το Associated Press σε βίντεο που δημοσίευσε.

Οι κάτοικοι της Σκύλλας αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τα κύματα που έπληξαν την περιοχή από το απόγευμα της 10ης Ιανουαρίου 2026, με τις Αρχές να λαμβάνουν άμεσα μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών, αναφέρει η ιστοσελίδα Il Reggino.


Η κακοκαιρία έχει αρχίσει πλέον να υποχωρεί.

