Στο «ψυγείο» η Βόρεια Ελλάδα: Πού πλησίασε τους -17 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία – Με καθυστέρηση χτύπησε το κουδούνι σε σχολεία

Με το θερμόμετρο να δείχνει αρκετούς βαθμούς κάτω από το μηδέν ξύπνησαν και σήμερα οι κάτοικοι αρκετών περιοχών στη Βόρεια Ελλάδα.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε, νωρίς το πρωί, στο Οχυρό Δράμας, όπου ο υδράργυρος έπεσε στους -16,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ αμέσως μετά ακολουθούν το Νευροκόπι με -14,3 βαθμούς Κελσίου και το Περιθώρι με -13,6 βαθμούς Κελσίου.

Αρκετό το κρύο και μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με τον υδράργυρο να δείχνει στην περιοχή του Κορδελιού στο -1, ενώ μόλις 1 βαθμό ήταν η θερμοκρασία στη ΔΕΘ.

Στον δήμο Αριστοτέλη, στο τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, λόγω του παγετού, οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων και οι παιδικοί σταθμοί στις κοινότητες Αρναία, Στανό, Παλαιοχώρι, Νεοχώρι, Βαρβάρα, Μεγάλη Παναγιά, Στάγειρα και Στρατονίκη ξεκίνησαν τη λειτουργία τους μία ώρα αργότερα από το καθιερωμένο ωράριο, ενώ στις υπόλοιπες κοινότητες το κουδούνι χτύπησε κανονικά.

Επίσης, στον δήμο Πολυγύρου, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής, τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Πολύγυρο, Βραστά, Ταξιάρχη και σε όλα τα χωριά των Δημοτικών Ενοτήτων Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων άνοιξαν στις 9 το πρωί, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Πιο αργά άνοιξαν τα σχολεία και σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας εξαιτίας των καιρικών συνθηκών, όπως στη Φλώρινα, όπου με απόφαση του δημάρχου, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στις 9:15 το πρωί, ενώ κανονικά λειτούργησαν οι παιδικοί σταθμοί.

Πού χρειάζονται αντιολισθητικές αλυσίδες

Στο μεταξύ, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει πως είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός με αντιολισθητικές αλυσίδες όλων των οχημάτων που κινούνται στο οδικό δίκτυο σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική καθώς τόσο προς τα χιονοδρομικά κέντρα όσο και σε αρκετά σημεία είναι απαραίτητη η χρήση αλυσίδων.

