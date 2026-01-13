Βόλος: Θύμα επίθεσης από σκυλιά έπεσε 60χρονος που πήγε για τρέξιμο – «Η Παναγία με βοήθησε και έφυγα»

Εφιαλτικές στιγμές φαίνεται πως έζησε ένας 60χρονος στον Βόλο, όταν την περασμένη Τετάρτη αποφάσισε να πάει για τρέξιμο στη Γορίτσα και να ακολουθήσει τη διαδρομή προς Κατηχώρι.

Ενώ βρισκόταν στο βουνό, γύρω στις 16:00 το μεσημέρι, και περνούσε έξω από στάνη, τον περικύκλωσαν πέντε τσομπανόσκυλα και το ένα του επιτέθηκε δαγκώνοντάς τον στο αριστερό πόδι.

«Φώναζα βοήθεια. Κανένας δεν απαντούσε. Ο κτηνοτρόφος που είχε αφήσει ανοιχτή την περίφραξη από τη στάνη, δεν ήταν εκεί», λέει. «Κλώτσησα το ένα σκυλί που με δάγκωσε, και προσπάθησα να ξεφύγω στον όχθο, να μην με ακολουθήσουν. Στην αρχή προχωρούσα σιγά σιγά, στη συνέχεια όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Τελικά, η Παναγία με βοήθησε και έφυγα».

Ο 60χρονος μετά την επιστροφή στον Βόλο πήγε στο Αχιλλοπούλειο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Οι γιατροί περιποιήθηκαν το τραύμα του και του χορήγησαν να παίρνει για μια εβδομάδα αντιβίωση και ένα συγκεκριμένο προβιοτικό.

Μιλώντας στο taxydromos.gr, λέει ότι «είναι απαράδεκτο αυτό που κάνει ο κτηνοτρόφος, να αφήνει έτσι με ανοιχτή την πόρτα της περίφραξης. Τα τσομπανόσκυλα βρίσκονται εκεί για να προστατεύουν τα ζωντανά του. Είναι λογικό να επιτίθενται στους περιστατικούς έξω από τον χώρο. Εκείνος όμως θα έπρεπε να έχει μεριμνήσει να έχει κλειστή την πόρτα».

«Από το σημείο περνούν πάρα πολλοί πολίτες που θέλουν να περπατήσουν στον βουνό ή να τρέξουν. Στη Γορίτσα υπάρχει ειδική σήμανση για διαδρομές προς Άλλη Μεριά και Αγριά».