Δεύτερη ημέρα απεργίας των ταξί – Δείτε εικόνες από την πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών

Σύνοψη από το

  • Δεύτερη ημέρα απεργίας των ταξί σήμερα, με τους οδηγούς να συγκεντρώνονται και να κατευθύνονται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
  • Ένα «κίτρινο ποτάμι» από ταξί συμμετέχει στην πορεία, με τους αυτοκινητιστές να διαμαρτύρονται για το θέμα της ηλεκτροκίνησης.
  • Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, απέστειλε εκ νέου το μήνυμα πως ο κλάδος δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα, με «αιχμή» την ηλεκτροκίνηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ταξί - πορεία

Δεύτερη ημέρα απεργίας των ταξί σήμερα, Τετάρτη (14/01), με τους οδηγούς να συγκεντρώνονται στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και να κατευθύνονται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ένα «κίτρινο ποτάμι» από ταξί συμμετέχει στην πορεία, ενώ οι αυτοκινητιστές διαμαρτύρονται για το θέμα της ηλεκτροκίνησης.

ταξί - πορεία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, απέστειλε εκ νέου το μήνυμα πως ο κλάδος δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των οδηγών ταξί, με «αιχμή» την ηλεκτροκίνηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

ταξί - πορεία

«Το ένα θέμα που απασχολεί Αθήνα – Θεσσαλονίκη είναι η ηλεκτροκίνηση. Δεν κάνουμε βήμα για οποιαδήποτε διευθέτηση που θα μας βάλει “τυράκι” για να μας πάει στην ανεργία. Δεν κάνουμε πίσω», ανέφερε στον «Αθήνα 9.84».

ταξί - πορεία

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έλλειψη σιδήρου: 12 φρούτα και λαχανικά που μπορούν να τον ανεβάσουν

Ιδιωτικές ασφαλιστικές μπαίνουν στο ΕΣΥ- Οι γιατροί προειδοποιούν για Υγεία «δύο ταχυτήτων»

IRIS: Τι αλλάζει από αύριο στις άμεσες πληρωμές – Τα νέα όρια στις συναλλαγές

ΑΔΜΗΕ: Eντός Ιανουαρίου οι αποφάσεις για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:39 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ, Γιώργος Σαουνάτσος – Ποιος αναλαμβάνει τη θέση

Την παραίτησή του υπέβαλε, σήμερα, στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, ο Διοικητή...
13:36 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με πτώμα που εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

Συναγερμός έχει σημάνει στη δυτική Θεσσαλονίκη, όπου νωρίς το μεσημέρι εντοπίστηκε το πτώμα εν...
13:26 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Συναγερμός στο Χαϊδάρι για λύκο στο Ποικίλο Όρος – Οι οδηγίες του Δασαρχείου

Συναγερμός έχει σημάνει στον Δήμο Χαΐδαρίου για την παρουσία λύκου στην περιοχή του Ποικίλου Ό...
13:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της Λόρας – Οι τελευταίες πληροφορίες

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη της 16χρονης, που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρί...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι