Δεύτερη ημέρα απεργίας των ταξί – Δείτε εικόνες από την πορεία προς το υπουργείο Μεταφορών

Δεύτερη ημέρα απεργίας των ταξί σήμερα, Τετάρτη (14/01), με τους οδηγούς να συγκεντρώνονται στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών με τη Σπύρου Πάτση και να κατευθύνονται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ένα «κίτρινο ποτάμι» από ταξί συμμετέχει στην πορεία, ενώ οι αυτοκινητιστές διαμαρτύρονται για το θέμα της ηλεκτροκίνησης.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, απέστειλε εκ νέου το μήνυμα πως ο κλάδος δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα των οδηγών ταξί, με «αιχμή» την ηλεκτροκίνηση και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Το ένα θέμα που απασχολεί Αθήνα – Θεσσαλονίκη είναι η ηλεκτροκίνηση. Δεν κάνουμε βήμα για οποιαδήποτε διευθέτηση που θα μας βάλει “τυράκι” για να μας πάει στην ανεργία. Δεν κάνουμε πίσω», ανέφερε στον «Αθήνα 9.84».