Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Καμπανάκι» για τη συστάδα σεισμών στην Κυλλήνη – «Στο παρελθόν έχει δώσει μέχρι 6 Ρίχτερ»

Σύνοψη από το

  • «Καμπανάκι» κρούει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τη συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Κυλλήνης.
  • Στο παρελθόν, στην περιοχή της Κυλλήνης, «τα μεγαλύτερα μεγέθη δεν υπερέβησαν το 6.0, αλλά οι σεισμοί ήταν βλαβεροί».
  • Απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να ξεκαθαριστεί αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί σμηνοσειρά ή προσεισμική δραστηριότητα, καθώς «τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν» για αξιόπιστη ανάλυση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κυλλήνη- σεισμοί

«Καμπανάκι» κρούει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την περιοχή της Κυλλήνης με ανάρτηση στα social media.

Όπως σημειώνει, «από την καθημερινή αξιολόγηση της σεισμικής δράσης στην Ελλάδα ξεχωρίζουμε τη συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Κυλλήνης» και προσθέτει:

«Στο παρελθόν τα μεγαλύτερα μεγέθη δεν υπερέβησαν το 6.0, αλλά οι σεισμοί ήταν βλαβεροί».

Σημειώνει, παράλληλα, πως απαιτείται η περαιτέρω μελέτη ώστε να ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για σμηνοσειρά ή για προσεισμική δραστηριότητα.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Από την καθημερινή αξιολόγηση της σεισμικής δράσης στην Ελλάδα ξεχωρίζουμε τη συστάδα σεισμών που ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου στην περιοχή της Κυλλήνης.  Μεγαλύτερο μέγεθος 3.5 στις 6.1.2026. Η περιοχή έχει δύο χαρακτηριστικά: (1) στο παρελθόν τα μεγαλύτερα μεγέθη δεν υπερέβησαν το 6.0, αλλά οι σεισμοί ήταν βλαβεροί, (2) κατά κανόνα προηγήθηκαν προσεισμοί, οι οποίοι μάλλον ευνοούνται από τις σεισμοτεκτονικές και γεωλογικές συνθήκες. Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά που δεν θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου».

14:12 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

