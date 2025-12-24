Επική στιγμή στο reunion του Παρά Πέντε: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου τραγούδησε ξανά Τάμτα πάνω σε… σκάλα – ΒΙΝΤΕΟ

Το cast και η παραγωγή του Παρά Πέντε επανενώθηκαν το βράδυ της Τρίτης για μοναδικό επετειακό reunion 20 χρόνια από την πρώτη προβολή της σειράς.

Η Ζουμπουλία τραγούδησε ξανά Τάμτα

Κατά την διάρκεια του reunion, η Τάμτα εμφανίστηκε ξαφνικά στην οθόνη κι εξέφρασε την επιθυμία της η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου να υποδυθεί ξανά την Ζουμπουλία και να αναβιώσει την επική σκηνή που τραγουδούσε το «Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη» επάνω σε έναν κορμό δέντρου.

Η γνωστή ηθοποίος δεν αρνήθηκε, ανέβηκε σε μία σκάλα κι μάγεψε ξανά το κοινό.