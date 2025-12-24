Επική στιγμή στο reunion του Παρά Πέντε: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου τραγούδησε ξανά Τάμτα πάνω σε… σκάλα – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

Media

Επική στιγμή στο reunion του Παρά Πέντε: Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου τραγούδησε ξανά Τάμτα πάνω σε… σκάλα – ΒΙΝΤΕΟ

Το cast και η παραγωγή του Παρά Πέντε επανενώθηκαν το βράδυ της Τρίτης για μοναδικό επετειακό reunion 20 χρόνια από την πρώτη προβολή της σειράς.

Η Ζουμπουλία τραγούδησε ξανά Τάμτα

Κατά την διάρκεια του reunion, η Τάμτα εμφανίστηκε ξαφνικά στην οθόνη κι εξέφρασε την επιθυμία της η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου να υποδυθεί ξανά την Ζουμπουλία και να αναβιώσει την επική σκηνή που τραγουδούσε το «Δεν τελειώνει έτσι η αγάπη» επάνω σε έναν κορμό δέντρου.

Η γνωστή ηθοποίος δεν αρνήθηκε, ανέβηκε σε μία σκάλα κι μάγεψε ξανά το κοινό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς μας επηρεάζει η Χριστουγεννιάτικη μουσική; Τι μπορεί να σημαίνει αν δεν σας αρέσει

Συμβουλές για να αποφευχθούν παιδικά ατυχήματα τα Χριστούγεννα

Εορταστικό ωράριο: Ανοιχτά τα καταστήματα την τελευταία Κυριακή του χρόνου

Αυξήσεις στις συντάξεις: Πόσα θα κερδίσετε από τον Ιανουάριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:21 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Παρά Πέντε: Συγκίνηση και ενθουσιασμός στο «X» με το reunion – «Σαν να μην πέρασε μια μέρα…»

Το «Παρά Πέντε» επέστρεψε το βράδυ της Τρίτης (23/12) με ένα επετειακό επεισόδιο. Η θρυλική σε...
23:12 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθών...
22:25 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Παρά Πέντε – Σμαράγδα Καρύδη: «Αυτή η σειρά έμεινε αγέραστη – Παιδιά που είναι 10 ετών, νομίζουν ότι το κάναμε τώρα»

Τον Ιούνιο του 2007, έπειτα από δύο κύκλους, υψηλά νούμερα τηλεθέασης και 49 απολαυστικά επεισ...
21:38 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ALPHA: Δείτε το ξεχωριστό trailer αφιερωμένο στις αγαπημένες σειρές μυθοπλασίας

O Alpha αποχαιρετά μία χρονιά γεμάτη επιτυχίες στη μυθοπλασία με το πιο ερωτικό τραγούδι, το «...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα