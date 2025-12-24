Λιόν: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του Έντρικ από την Ρεάλ Μαδρίτης

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Έντρικ
πηγή: EPA/VINCE MIGNOTT

Η άφιξη του Έντρικ στην Λιόν, η οποία αναμενόταν εδώ και αρκετές εβδομάδες, ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα (23/12) από το γαλλικό σύλλογο.

Ο Βραζιλιάνος σταρ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε και εντάχθηκε ως δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν στη Λιόν.

«Η Λιόν είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την άφιξη, με πληρωτέο δανεισμό έως και 1 εκατομμυρίου ευρώ, του Βραζιλιάνου διεθνούς επιθετικού Έντρικ μέχρι το τέλος της σεζόν», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

 

22:20 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Χριστουγεννιάτικο διπλό του Παναθηναϊκού στο Κάουνας με δίδυμο Όσμαν – Ναν – Ανατροπή και νίκη επί της Ζαλγκίρις

Το τείχος άμυνας που ύψωσε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο οδήγησε το «τριφύλλι» σε μία με...
21:10 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Σίβερτ Μπάκεν: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Νορβηγός πρωταθλητής Ευρώπης στο δίαθλο

Πένθος στον χώρο του αθλητισμού, καθώς βρέθηκε νεκρός στο ξενοδοχείο όπου διέμενε στην Ιταλία,...
21:50 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Βραβεία ΠΣΑΤ: Κορυφαίος αθλητής του 2025 ο Εμμανουήλ Καραλής

Ο Εμμανουήλ Καραλής αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής του 2025 από τους Έλληνες αθλητικούς συντάκτ...
18:34 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Μάριος Ηλιόπουλος: «Πόσα γκολ πρέπει να πετύχει μια ομάδα για να μετρήσουν τα μισά ή και λιγότερα;»

«Η Super League οφείλει μέσα από ένα πλαίσιο “ισονομίας” να προστατεύσει όλες τις ...
