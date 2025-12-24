ΗΠΑ: Εντολές εκκένωσης σε περιοχές του Λος Άντζελες ενόψει καταιγίδας που ενδέχεται να προκαλέσει σαρωτικές πλημμύρες

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Λος Άντζελες, κακοκαιρία
πηγή: AP Photo/Damian Dovarganes

Οι αρχές του Λος Άντζελες εξέδωσαν την Τρίτη εντολές εκκένωσης για ορισμένες περιοχές, καθώς καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις αναμένεται να πλήξουν την Καλιφόρνια, αυξάνοντας τους φόβους για επικίνδυνες πλημμύρες την παραμονή των Χριστουγέννων.

Ένα «ατμοσφαιρικό ποτάμι» – δηλαδή μια καταιγίδα που μοιάζει με ποτάμι στον ουρανό – αναμένεται να πλήξει τη νότια Καλιφόρνια τις επόμενες ώρες και η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

«Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη χριστουγεννιάτικη καταιγίδα», προειδοποίησε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία των ΗΠΑ (National Weather Service / NWS), προβλέποντας έως και 250 χιλιοστά βροχής σε ορισμένες περιοχές.

Η κορύφωση των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναμένεται σήμερα, παραμονή των Χριστουγέννων, με αυξημένη πιθανότητα για πρόκληση πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Ο σερίφης του Λος Άντζελες, Ρόμπερτ Λούνα, δήλωσε πως περισσότερα από 100 νοικοκυριά έχουν λάβει εντολές εκκένωσης και ότι οι κάτοικοι αρκετών περιοχών έχουν ενημερωθεί να προετοιμαστούν ώστε να είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κάτοικοι των περιοχών Πασίφικ Παλισέιντς και Μαλιμπού, οι οποίες επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές πριν από έναν χρόνο, καθώς οι προβλεπόμενες ισχυρές βροχοπτώσεις εγείρουν ανησυχίες για κατολισθήσεις.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η καταιγίδα θα συνοδεύεται επίσης από ισχυρούς ανέμους, αυξάνοντας τους φόβους για διακοπές στην ηλεκτροδότηση και αποκλεισμούς δρόμων εξαιτίας πτώσης δέντρων. Για τον λόγο αυτόν, οι αρχές προειδοποίησαν τους εκδρομείς να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

23:52 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τραγωδία στην Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη λίγο μετά την απογείωση το ιδιωτικό τζετ που τον μετέφερε – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία το βράδυ της Τρίτης 23 Δεκεμβρίου 2025 στην Τουρκία, καθώς συνετρίβη έξω από την Άγκυ...
22:45 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Συναγερμός στο Ντέλαγουερ για πυροβολισμούς σε δημόσια υπηρεσία

Συναγερμός σήμανε στο Ντέλαγουεάρ των ΗΠΑ, με την τοπική αστυνομία να αναφέρει περιστατικό με ...
22:14 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Πάπας Λέων για πόλεμο στην Ουκρανία: Έκκληση για «μια ημέρα ειρήνης, τουλάχιστον για τα Χριστούγεννα»

Ο Πάπας Λέων επανέλαβε απόψε την έκκλησή του για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία, τουλάχιστον τη...
21:57 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

Τουρκία: Αναγκαστική προσγείωση είχε ζητήσει ο πιλότος του τζετ που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Βίντεο από την έκρηξη και τη συντριβή

Αναγκαστική προσγείωση είχε ζητήσει να κάνει το ιδιωτικό τζετ, το οποίο χάθηκε από τα ραντάρ σ...
