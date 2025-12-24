Αρχεία Επστάιν: «Ψεύτικη η κάρτα προς τον καταδικασμένο παιδεραστή Λάρι Νάσαρ» λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Αρχεία Επστάιν: «Ψεύτικη η κάρτα προς τον καταδικασμένο παιδεραστή Λάρι Νάσαρ» λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
Φωτογραφία: AP

«Το FBI επιβεβαίωσε ότι η φερόμενη κάρτα του Τζέφρι Επστάιν προς τον Λάρι Νάσαρ είναι ψεύτικη» αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο X.

Όπως τονίζεται: «Η ψεύτικη επιστολή παραλήφθηκε από τη φυλακή και επισημάνθηκε στο FBI την εποχή εκείνη. Το FBI κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Ο γραφικός χαρακτήρας δεν φαίνεται να ταιριάζει με αυτόν του Τζέφρι Επστάιν.
  • Η επιστολή φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου τριών ημερών μετά το θάνατο του Επστάιν στη Βόρεια Βιρτζίνια, ενώ ο ίδιος ήταν φυλακισμένος στη Νέα Υόρκη.
  • Η διεύθυνση αποστολέα δεν ανέφερε τη φυλακή όπου κρατούνταν ο Epstein και δεν περιλάμβανε τον αριθμό κρατουμένου του, ο οποίος απαιτείται για την αποστολή αλληλογραφίας».

«Αυτή η πλαστή επιστολή μας υπενθυμίζει ότι το γεγονός ότι ένα έγγραφο δημοσιεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί ή οι καταγγελίες που περιέχονται σε αυτό είναι αληθείς. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει να δημοσιεύει όλα τα υλικά που απαιτούνται από το νόμο» καταλήγει το το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

 

 

01:29 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

