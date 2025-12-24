Αρχεία Επστάιν: «Ψεύτικη η κάρτα προς τον καταδικασμένο παιδεραστή Λάρι Νάσαρ» λέει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ

«Το FBI επιβεβαίωσε ότι η φερόμενη κάρτα του Τζέφρι Επστάιν προς τον Λάρι Νάσαρ είναι ψεύτικη» αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε ανάρτησή του στο X.

Όπως τονίζεται: «Η ψεύτικη επιστολή παραλήφθηκε από τη φυλακή και επισημάνθηκε στο FBI την εποχή εκείνη. Το FBI κατέληξε σε αυτό το συμπέρασμα με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

Ο γραφικός χαρακτήρας δεν φαίνεται να ταιριάζει με αυτόν του Τζέφρι Επστάιν.

Η επιστολή φέρει σφραγίδα ταχυδρομείου τριών ημερών μετά το θάνατο του Επστάιν στη Βόρεια Βιρτζίνια, ενώ ο ίδιος ήταν φυλακισμένος στη Νέα Υόρκη.

Η διεύθυνση αποστολέα δεν ανέφερε τη φυλακή όπου κρατούνταν ο Epstein και δεν περιλάμβανε τον αριθμό κρατουμένου του, ο οποίος απαιτείται για την αποστολή αλληλογραφίας».

«Αυτή η πλαστή επιστολή μας υπενθυμίζει ότι το γεγονός ότι ένα έγγραφο δημοσιεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί ή οι καταγγελίες που περιέχονται σε αυτό είναι αληθείς. Ωστόσο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα συνεχίσει να δημοσιεύει όλα τα υλικά που απαιτούνται από το νόμο» καταλήγει το το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ