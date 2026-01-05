Μάνος Νιφλής για Γιώργο Παπαδάκη: «Έπειτα από 34 χρόνια λες θα ξεκουραστώ και φεύγεις από τη ζωή… Πόσο άδικο»

«Όλοι οι Έλληνες κάτι έχουν να πουν για τον Γιώργο Παπαδάκη. Δημοτικό, γυμνάσιο, πριν φύγουμε για το σχολείο, βλέπαμε Γιώργο Παπαδάκη» είπε ο Μάνος Νιφλής στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο OPEN αποχαιρετώντας τον δημοσιογράφο και επί χρόνια παρουσιαστή του «Καλημέρα Ελλάδα» που πέθανε χθες, Κυριακή (4/1) έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη.

« Ήταν μία ανατριχιαστική η στιγμή, όταν κλήθηκα για πρώτη φορά στην εκπομπή του. Αυτό που έβλεπα στο Γυμνάσιο, συνέβη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σε εμένα άνοιξε έναν δρόμο ο Γιώργος Παπαδάκης για το μπροστά στην τηλεόραση. Από τη στιγμή που ξεκίνησα να πηγαίνω 2-3 φορές την εβδομάδα στην εκπομπή του, άρχισαν να μου γίνονται προτάσεις. Και του οφείλω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του» είπε ο Μάνος Νιφλής και συνέχισε:

«Είναι το γαμ… το! Μετά από 34 χρόνια, σταματάς, λες ότι τώρα θα ξεκουραστώ… Και με το που λες ότι τώρα θα ξεκουραστώ, φεύγεις από τη ζωή. Πόσο άδικο!».

Ο Γιάννης Κολοκυθάς με τη σειρά του ανέφερε: «Πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που βλέπετε, έχουν περάσει από τον Γιώργο Παπαδάκη. Στην κυριολεξία έχει μπει σε όλα τα σπίτια, έχει γίνει μέρος της κάθε οικογένειας. Τον ευχαριστεί όλη η πρωινή ζώνη, τον ευχαριστούμε για όλα… Είναι μεγάλο κεφάλαιο, όταν φεύγεις, όλοι οι συνάδελφοί σου να λένε τα καλύτερα και να σε ευχαριστούν γιατί υπήρξες στη δουλειά αυτή και υπήρξες στον χώρο αυτό».

Δείτε το βίντεο του OPEN: