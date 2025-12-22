Έρχεται και η δεύτερη Belharra

Σύνοψη από το

  • Η πρώτη φρεγάτα FDI Belharra F-601, «ΚΙΜΩΝ», εντάχθηκε και επίσημα στον Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, με την έπαρση της ελληνικής σημαίας και την τελετή ονοματοδοσίας στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία.
  • Μέσα στο 2026 αναμένεται η παραλαβή της δεύτερης FDI από το Π.Ν., ενώ στόχος είναι και οι τέσσερις φρεγάτες να λάβουν αναβαθμισμένα κελιά εκτόξευσης πυραύλων, που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να φέρουν και τον υπό σχεδιασμό πύραυλο Κρουζ.
  • Οι Γάλλοι έχουν παρουσιάσει σχέδιο για τη ναυπήγηση επιπλέον τριών φρεγατών FDI Belharra σε ελληνικά ναυπηγεία, ενώ η Αθήνα σχεδιάζει την πρόσκτηση τεσσάρων μεταχειρισμένων φρεγατών FREMM – Bergamini από την Ιταλία.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Η πρώτη φρεγάτα FDI Belharra F-601, «ΚΙΜΩΝ», εντάχθηκε και επίσημα στον Στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, με την έπαρση της ελληνικής σημαίας και την τελετή ονοματοδοσίας στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία. Όμως, η ένταξη της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra στον Στόλο του Π.Ν. είναι μόνο η αρχή. Το σχέδιο περιλαμβάνει τη ναυπήγηση ακόμη τριών φρεγατών της ίδιας κλάσης, ενώ έχει αποφασιστεί η πρόσκτηση συνολικά τεσσάρων φρεγατών FREMM – Bergamini από την Ιταλία.

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΖΑΝΙΤΗ – Ανταπόκριση, Γαλλία – ΠΗΓΗ: Realnews

Στη Λοριάν, μετά την παραλαβή και επίσημα πλέον της «ΚΙΜΩΝ» από το πρώτο πλήρωμα του Π.Ν., θα ξεκινήσουν οι πρώτες επίσημες εν πλω δοκιμές. Θα ακολουθήσει το πρώτο ταξίδι της φρεγάτας, με κατεύθυνση τη Βρέστη, όπου θα λάβει όλο τον οπλικό της φόρτο. Στη συνέχεια υπολογίζεται ότι το διάστημα 5 με 20 Ιανουαρίου θα καταπλεύσει στον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Ο λόγος που ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με ναυτικές πηγές της Realnews, δεν είναι στις προθέσεις το πλοίο να πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι με δύσκολη θάλασσα. «Θα έχουμε τον χρόνο να τα δοκιμάσουμε όλα», μας είπαν χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, στο γαλλικό ναυπηγείο οι εργασίες είναι σε εξέλιξη και, μάλιστα, με εντατικούς ρυθμούς για τα υπόλοιπα τρία πλοία της κλάσης – την F-602 «ΝΕΑΡΧΟΣ», την F-603 «ΦΟΡΜΙΩΝ» και την F-600 «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέσα στο 2026 αναμένεται η παραλαβή της δεύτερης FDI από το Π.Ν. με την τρίτη, τη «ΦΟΡΜΙΩΝ», να παραλαμβάνεται στις αρχές του 2027, ενώ η τέταρτη, «ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ», υπολογίζεται έως το τέλος του 2028.

Πηγές από το υπουργείο Εθνικής Αμυνας αναφέρουν πως στόχος είναι και οι τέσσερις φρεγάτες να λάβουν εν συνεχεία τα νέα αναβαθμισμένα κελιά εκτόξευσης πυραύλων, που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να φέρουν και τον υπό σχεδιασμό πύραυλο Κρουζ, εμβέλειας άνω των 1.000 χλμ., ο οποίος κατασκευάζεται από την κοινοπραξία ELSA.

Οι ίδιες πηγές αποκάλυψαν ότι ήδη οι Γάλλοι έχουν κάνει κρούση προς την Ελλάδα, παρουσιάζοντας σχέδιο για τη ναυπήγηση επιπλέον τριών φρεγατών FDI Belharra σε ελληνικά ναυπηγεία. Η πρόταση αυτή, όπως επισημαίνουν οι ίδιες πηγές, έχει ληφθεί στα υπ’ όψιν, δεδομένου ότι ναυάγησε το πρόγραμμα των φρεγατών Constellation από τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να θεωρείται τίποτε ως δεδομένο, αφού η αμερικανική πλευρά δε φαίνεται διατεθειμένη να χάσει για δεύτερη φορά μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα της Ελλάδας.

Μία από τις πιο σημειολογικές αποφάσεις της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων και του υπουργείου Εθνικής Αμυνας είναι ο ορισμός του πλοιάρχου Ιωάννη Σαλιάρη ως επικεφαλής της μοίρας των φρεγατών Belharra. Είναι ο γνωστός πλέον στο πανελλήνιο κυβερνήτης της φρεγάτας «ΛΗΜΝΟΣ» που στα γεγονότα της κρίσης του 2020 με το «Oruc Reis», το πλοίο του επακούμβησε την τουρκική φρεγάτα TCS «Kemal Reis», διανοίγοντάς της μεγάλη τρύπα στα δεξιά και την κατέστησε ανενεργή επιχειρησιακά. Χάρη σε αυτή την αξιομνημόνευτη αποφασιστικότητα, οι Τούρκοι έλαβαν τότε σοβαρά το μήνυμα ότι οι όποιες επιχειρήσεις αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε Αιγαίο και ανατολική Μεσόγειο θα είχαν υψηλότατο γι’ αυτούς τίμημα.

Οι Bergamini

Ωστόσο, τα σχέδια της Αθήνας για την ενδυνάμωση του Πολεμικού Ναυτικού με μεγάλες μονάδες δεν σταματούν εδώ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης από κύκλους του ελληνικού Πενταγώνου, στις προθέσεις είναι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 να μπουν και τα θεμέλια για την πρόσκτηση συνολικά τεσσάρων μεταχειρισμένων φρεγατών FREMM – Bergamini από την Ιταλία.

Γι’ αυτόν τον λόγο προγραμματίζεται η υπογραφή μιας δεσμευτικής συμφωνίας για την πρόσκτηση 2+2 φρεγατών από το ιταλικό πολεμικό ναυτικό, με την επιθυμία οι πρώτες να έχουν ενταχθεί έως το 2030. Ωστόσο, υπάρχει ένα εμπόδιο και αναζητείται τρόπος να ξεπεραστεί. Πρόθεση της ελληνικής πλευράς είναι η υπογραφή διακρατικής συμφωνίας (G2G – Government to Government). Οι Ιταλοί φέρονται να πιέζουν να συμπεριληφθούν στη συμφωνία και τα δικά τους ναυπηγεία, της Fincantieri, στα οποία επιθυμούν να πραγματοποιηθεί ο εκσυγχρονισμός μέσης ζωής των φρεγατών.

Οι γνώστες των διαδικασιών επισημαίνουν ότι αυτό αποτελεί μια δύσκολη εξίσωση για πολλούς λόγους, κυρίως για το γεγονός ότι απαγορεύεται κάτι τέτοιο αλλά και γιατί για ακόμη μία φορά τα ελληνικά ναυπηγεία δεν θα κάνουν καμία δουλειά για το Π.Ν., με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία και, κατ’ επέκταση, για την εθνική προσπάθεια που γίνεται για την αναγέννηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

