LIVE από Λοριάν: Η ύψωση της ελληνικής σημαίας στην πρώτη φρεγάτα FDI Belharra ΚΙΜΩΝ 

Σε μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα, το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει αυτή τη στιγμή και επίσημα την πρώτη φρεγάτα FDI Belharra ΚΙΜΩΝ. Στα ναυπηγεία της Λοριάν, στη Γαλλία βρίσκεται το enikos.gr.

Αποστολή Λοριάν – Γαλλία: Χρήστος Μαζανίτης

Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 30 χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό παραλαμβάνει την πρώτη από τις συνολικά τέσσερις φρεγάτες FDI Belharra.

Από το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελικές προετοιμασίες έναντι της παραλαβής της F-601 ΚΙΜΩΝ.

Η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της Ελληνικής Σημαίας στην ΚΙΜΩΝ πραγματοποιείται παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη και τον Αρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Δημήτριο – Ελευθέριο Κατάρα ΠΝ.

Νονός της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra είναι ο εφοπλιστής και υποναύαρχος επί τιμή Π. Λασκαρίδης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα έχει συνάντηση στη Λοριάν με τη Γαλλίδα ομόλογό του, Κατρίν Βοτρίν (Catherine Vautrin). Κατά τη συνάντηση θα συζητηθούν θέματα διμερούς αμυντικής συνεργασίας, περιφερειακής και ευρωπαϊκής ασφάλειας, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση υφιστάμενων συμφωνιών, στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον συντονισμό των δύο πλευρών απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις ασφάλειας.

Από σήμερα, με την ύψωση της σημαίας το πλοίο περνά υπό την πλήρη διοίκηση του Πολεμικού Ναυτικού.

Αμέσως μετά θα κάνει τον πρώτο μεγάλο του πλου, ένα ταξίδι διάρκειας περίπου 3 ωρών μέχρι την Βρέστη. Εκεί πρόκειται να λάβει τον φόρτο των οπλικών του συστημάτων και βεβαίως θα «συναντηθεί» με την πρώτη φρεγάτα της κλάσης, την γαλλική Amiral Ronarc’h (D660).

Η παραμονή στη Βρέστη και η επιστροφή στη Λοριάν, στο πλαίσιο των δοκιμών με το πρώτο πλήρες πλήρωμα της ‘ΚΙΜΩΝ’ θα διαρκέσει για περίπου 3 εβδομάδες. Από εκεί και μετά ο χρόνος θα αρχίσει να μετρά αντίστροφα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού υπολογίζουν τον πανηγυρικό κατάπλου της πρώτης φρεγάτας FDI Belharra στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας στο διάστημα μεταξύ 5 – 20 Ιανουαρίου 2026. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να δοθεί η ακριβής ημερομηνία ή κάποια με λιγότερες ημέρες απόκλιση, έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες.

Προϊόντος του χρόνου, τα στελέχη του ΠΝ εκτιμούν ότι έως τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου θα είναι πανέτοιμοι να πλεύσουν προς την Ελλάδα. Ωστόσο δεν πρόκειται στο πρώτο ταξίδι – και δεν υπάρχει λόγος – να βιαστούν να το φέρουν Ελλάδα, ρισκάροντας να χώσουν έναν νέο καράβι σε καιρό 8 και 9 μποφόρ, χωρίς να βρίσκεται σε κάποια αποστολή και κυρίως εν καιρώ ειρήνης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ‘ΚΙΜΩΝ’ έρχεται στην τελική της διαμόρφωση, δηλαδή αυτή της ΦΟΡΜΙΩΝ, που είναι η FDI HN Standard 2, ενσωματώνοντας 32 κελιά κάθετους εκτοξευτές και αντιπυραυλικό – αντιαεροπορικό σύστημα RAM, μαζί με αερόφυλλα chaffs, που παραπλανούν το ραντάρ εισερχόμενου εχθρικού πυραύλου.

Όλα αυτά πλαισιώνονται από τον ολοκληρωμένο ιστό αισθητήρων – PSIM (Panoramic Sensor Intelligence Module). Είναι η ψηφιακή καρδιά του πλοίου, όπου βρίσκονται συγκεντρώνονται σχεδόν όλα τα συστήματα αισθητήρων, το προηγμένο σόναρ ανθυποβρυχιακού πολέμου ‘CAPTAS-4’ και το πλήρες ψηφιακό ραντάρ Sea Fire.