Εξαφάνιση 16χρονης από την Πάτρα: «Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό και μου ζήτησε να της καλέσω ταξί» – Νέα μαρτυρία για την Λόρα από κοσμηματοπώλη στου Ζωγράφου

Η αγωνία της 16χρονης Λόρας να εξασφαλίσει χρήματα, επιβεβαιώνεται από μία νέα μαρτυρία που βλέπει το φως της δημοσιότητας για την υπόθεση εξαφάνισης της ανήλικης στις 8 Ιανουαρίου από την Πάτρα.

Νέα στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες καταδεικνύουν ότι η 16χρονη Λόρα πιθανόν δεν απομακρύνθηκε από την περιοχή του Ζωγράφου, όπου καταγράφηκαν οι τελευταίες της κινήσεις της.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 11:00, η 16χρονη επέστρεψε στην οδό Μικράς Ασίας και επισκέφθηκε κοσμηματοπωλείο στου Ζωγράφου, επιχειρώντας να πουλήσει κοσμήματα που είχε στην κατοχή της, προκειμένου να εξασφαλίσει χρήματα.

Η ιδιοκτήτρια του κοσμηματοπωλείου ανέφερε ότι αναγνώρισε την άγνωστη κοπέλα που είδε ως την αγνοούμενη Λόρα, σημειώνοντας ότι μιλούσε σπαστά ελληνικά και αγγλικά, ενώ τα χαρακτηριστικά της ταίριαζαν με εκείνα της 16χρονης. Όπως περιέγραψε, όταν της είπε ότι δεν αγοράζει κοσμήματα, η ανήλικη αποχώρησε, ζητώντας ωστόσο, να της καλέσουν ταξί, καθώς δεν είχε μονάδες στο κινητό της.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της ιδιοκτήτριας του καταστήματος, η 16χρονη επιβιβάστηκε στο ταξί με κατεύθυνση το κέντρο της Αθήνας, χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο προορισμό. Η ιδιοκτήτρια ειδοποίησε άμεσα τις αρχές, ωστόσο, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο δεν πρόλαβαν να την εντοπίσουν.

Άλλα δύο βίντεο με τις κινήσεις της 16χρονης στην περιοχή

Υπενθυμίζεται πως οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους δύο βίντεο-ντοκουμέντα, το πρώτο από περίπτερο απέναντι από το Νοσοκομείο Παίδων, στο οποίο η ανήλικη καταγράφεται να κατεβαίνει από ταξί στην οδό Θηβών και να κινείται προς την οδό Μικράς Ασίας. Σύμφωνα με το βιντεοληπτικό υλικό, η 16χρονη κρατά το κινητό της τηλέφωνο, φορώντας μαύρο μπουφάν με κουκούλα και σακίδιο στην πλάτη.

Στο δεύτερο βίντεο, η Λόρα εμφανίζεται να περνά μπροστά από φαρμακείο και να επιστρέφει σε κοντινό σημείο, προκειμένου να συνδεθεί ξανά σε δίκτυο Wi-Fi. Σύμφωνα με πηγές, σε όλη τη διαδρομή φαίνεται να επικοινωνεί μέσω μηνυμάτων με άτομο από το κινητό της τηλέφωνο.

Από χθες, οι αστυνομικές αρχές συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο τον εντοπισμό του ταξί που μετέφερε την 16χρονη, αλλά και τη χαρτογράφηση όλων των διαδρομών που ακολούθησε από του Ζωγράφου προς το κέντρο της Αθήνας.

Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της Λόρας

Όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, δείχνουν ότι η Λόρα βρίσκεται στην Αθήνα και το τελευταίο στίγμα της φαίνεται ότι εντοπίστηκε στην περιοχή του Ζωγράφου, κοντά στις φοιτητικές εστίες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star, ένας ανήλικος μαθητής κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι είδε την 16χρονη να κινείται στον δρόμο έξω από τις φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου. Οι αστυνομικοί θεωρούν ότι η συγκεκριμένη πληροφορία είναι αξιόπιστη και στο πλαίσιο των ερευνών, έσπευσαν στο συγκεκριμένο σημείο για να εντοπίσουν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Πήγαν σε ένα σούπερ μάρκετ που βρίσκεται κοντά, αναζητώντας βίντεο, ώστε να επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για τη Λόρα και να εξακριβώσουν εάν μπήκε στις φοιτητικές εστίες. Το σούπερ μάρκετ δεν είχε καταγραφικό. Όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, οι αστυνομικοί βρήκαν μία άλλη κάμερα, που δείχνει την ανήλικη.

Η έρευνα για τους τέσσερις τηλεφωνικούς αριθμούς

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, οι αστυνομικές αρχές έχουν εντοπίσει τέσσερις τηλεφωνικούς αριθμούς και από την άρση απορρήτου έχουν εξαχθεί συγκεκριμένα συμπεράσματα. Ο πρώτος αριθμός είναι ένα παλιό νούμερο που χρησιμοποιούσε η Λόρα. Όπως διαπιστώθηκε αυτός ο αριθμός είναι πλέον ανενεργός. Το δεύτερο νούμερο είναι αυτό που χρησιμοποιούσε η 16χρονη μέχρι και την εξαφάνισή της. Το τελευταίο στίγμα αυτού του κινητού εντοπίζεται σε ένα ψιλικατζίδικο στην Αθήνα λίγο μετά που έφτασε η ανήλικη στην πρωτεύουσα. Αυτό το κινητό έκλεισε λίγο αργότερα. Ο τρίτος αριθμός είναι ένα νέο κινητό που αγόρασε η Λόρα και είναι ανενεργός στην παρούσα φάση. Ο τελευταίος αριθμός είναι ένα κινητό, άγνωστο στις αρχές, που εκτιμούν ότι χρησιμοποιεί η Λόρα για να βάζει GPS και να κινείται στην Αθήνα, καθώς δεν γνωρίζει τους δρόμους και τις περιοχές της πρωτεύουσας.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα του κινήτρου της εξαφάνισης της ανήλικης. Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται σχετίζεται με τη μετακόμιση της οικογένειας από τη Γερμανία στην Ελλάδα, αλλαγή που ενδέχεται να επηρέασε ψυχολογικά την ανήλικη. Παράλληλα, διερευνώνται πληροφορίες για συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα της, με μαρτυρίες από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα στη Γερμανία να κάνουν λόγο για κακοποιητική συμπεριφορά, χωρίς, ωστόσο, να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως κάτι σχετικό.