Ολοκληρώθηκε η συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων

Εύη Κατσώλη

πολιτική

συνάντηση Χατζηδάκη-Τσιάρα με εκπροσώπους 14 αγροτικών μπλόκων

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνάντηση κυβερνητικών στελεχών με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων, η οποία είχε προγραμματιστεί για σήμερα.

Την άρση μιας από τις πιο σοβαρές στρεβλώσεις στη διαδικασία των δηλώσεων ΟΣΔΕ, που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον αγροτικό κόσμο, ανακοίνωσαν εκπρόσωποι των αγροτών μετά τη σχεδόν τρίωρη συνάντηση με κυβερνητικά στελέχη.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος των αγροτών, από το 2026 δεν θα απαιτείται το «ΑΤΑΚ» για αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων, γεγονός που αναμένεται να αποσυμπιέσει τη μεγάλη πλειονότητα των παραγωγών.

«Αυτό που αποφασίστηκε στο τέλος είναι ότι για το 2026 δεν θα χρειαστεί το ΑΤΑΚ σε αυτοτελή αγροτεμάχια κάτω των 20 στρεμμάτων. Άρα, φεύγουμε από μια δύσκολη κατάσταση στην οποία μας είχε φέρει το ΑΤΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος των αγροκτηνοτρόφων.

Όπως εξήγησε, το μέτρο αυτό αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των αγροτών, καθώς, όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, από τα περίπου 80.000 ΑΦΜ παραγωγών, το μεγαλύτερο μέρος απαλλάσσεται από την υποχρέωση. «Μεγαλύτερο μέρος θα απεμπλακεί από αυτή την ιστορία», σημείωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, αποφασίστηκε η προώθηση ενός νέου ψηφιακού εργαλείου σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ. Πρόκειται για το σύστημα «Μίδας», μια ενιαία βάση δεδομένων που θα περιλαμβάνει όλα τα αγροτεμάχια και τα ιδιοκτησιακά τους στοιχεία.

«Θα προχωρήσουμε μαζί με την ΑΑΔΕ στη δημιουργία ενός συστήματος Μίδα, το οποίο θα είναι μια βάση δεδομένων όλων των αγροτεμαχίων και όλων των ιδιοκτησιών, ώστε από τον επόμενο χρόνο και μετά – αν προλάβουμε και το 2026 – οι δηλώσεις ΟΣΔΕ να γίνονται με πιο απλό και πιο εύκολο τρόπο», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι έτσι «θα εξομαλυνθεί η κατάσταση και όσον αφορά το ΑΤΑΚ».

Αναφορικά με το ερώτημα αν οι αγρότες έμειναν ικανοποιημένοι από τη συνάντηση, ο εκπρόσωπος κράτησε επιφυλακτική στάση, τονίζοντας ότι τον τελικό λόγο έχουν οι ίδιοι οι παραγωγοί. «Εμείς έχουμε την ιδιότητα να μεταφέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν από τα μπλόκα. Είμαστε υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε αυτά που ακούσαμε και αυτά που μας είπαν οι αγρότες. Αυτοί είναι που θα διαμορφώσουν την άποψη για το αν είναι ευχαριστημένοι», ανέφερε.

Τέλος, έγιναν αναφορές και σε οικονομικές ενισχύσεις για συγκεκριμένες καλλιέργειες. Όπως διευκρινίστηκε, προβλέπεται επιστροφή χρημάτων για βαμβάκι, σκληρό σιτάρι και μηδική, με τη μηδική να λαμβάνει συνολικό ποσό περίπου 30 εκατ. ευρώ, ως επακόλουθο των επιπτώσεων της ευλογιάς, καθώς αποτελεί βασική ζωοτροφή για αιγοπρόβατα.

Για το βαμβάκι, η ενίσχυση θα κυμανθεί από 20 έως 30 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα με τα οικολογικά σχήματα που έχει επιλέξει κάθε παραγωγός, ενώ το σκληρό σιτάρι θα ενισχυθεί με περίπου 11 ευρώ ανά στρέμμα.

15:24 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

