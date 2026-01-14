ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας στις 3 Φεβρουαρίου στο Λεκανοπέδιο για τον 13ο και τον 14ο μισθό

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΑΔΕΔΥ: Τρίωρη στάση εργασίας στις 3 Φεβρουαρίου στο Λεκανοπέδιο για τον 13ο και τον 14ο μισθό

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση στάσης εργασίας την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως 15:00, για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα στην Αττική.

Επίσης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30 μ.μ., απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμία περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και του 14ου μισθού.

Στη συγκέντρωση θα συμμετάσχουν και οι γενικοί σύμβουλοι της ΑΔΕΔΥ.

«Στη συνέχεια», σύμφωνα με την ανακοίνωση, «θα ακολουθήσει πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών για τη διεκδίκηση του 13ου και του 14ου μισθού. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, τη χορήγηση του ‘κλεμμένου’ μισθολογικού κλιμακίου, την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ».

Τέλος, η ΑΔΕΔΥ καλεί τις Ομοσπονδίες μέλη της να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το υπουργείο Οικονομικών.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: 7 απλές ασκήσεις που βελτιώνουν θεαματικά τον ύπνο, σύμφωνα με μελέτη

Νέα υπερσύγχρονη συσκευή μεταφοράς καρδιάς ενισχύει τις μεταμοσχεύσεις στο Ωνάσειο Νοσοκομείο

«Φορολογικό διαζύγιο»: Τι ισχύει όταν ο ένας σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές – Όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν από την απόφ...

Συνάντηση Θεοδωρικάκου με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος για τα ασφάλιστρα υγείας – «Οι όποιες αυξήσεις πρέπει να...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:55 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Φοινικούντα: O 22χρονος φερόμενος ως «φυσικός αυτουργός» υποστήριξε ότι φοβάται για τη ζωή του – Δεν αποκλείεται να υπήρχε και άλλο πρόσωπο στο κάμπινγκ

Για περίπου 7,5 ώρες παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας ο 22χρονος Χ.Τ., ο οποίος πλέον κατ...
22:48 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Άκουγε μόνο τη Γρατσία και τη Γερόντισσα – Τώρα τον Σκιαδά και δύο δήθεν αναρχικούς»

Ο Νίκος Καραχάλιος δίνει συνέχεια στην αντιπαράθεση με τη Μαρία Καρυστιανού, με νέα του βραδιν...
22:44 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Οι «σκληροί» των μπλόκων είπαν «ναι» στον διάλογο με τον Πρωθυπουργό – Η πιθανή ημερομηνία για τη συνάντηση και οι όροι της κυβέρνησης

Η Πανελλαδική Επιτροπή των αγροτών συνεδρίασε εκ νέου την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου στο “κέν...
22:39 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

Εξαφάνιση 16χρονης στην Πάτρα: Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες που της μίλησαν στου Ζωγράφου – Η νέα έκκληση του πατέρα της που διαψεύδει την φιλοξενία της σε δομή

Ιδιαίτερα ανήσυχοι παραμένουν οι γονείς της 16χρονης από την Πάτρα, παρά τις πληροφορίες και τ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι