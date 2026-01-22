Τραμ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 6 την Παρασκευή

Σύνοψη από το

  • Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο Παρασκευή 23/01, από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00, στη γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα».
  • Τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», διεξαγόμενα στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη».
  • Οι ρυθμίσεις γίνονται μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων ΑΕ για την ολοκλήρωση έργων, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ αύριο Παρασκευή 23/01, από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 15:00 στη γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με τα δρομολόγια να έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων ΑΕ για την ολοκλήρωση των έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

