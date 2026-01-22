Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης – Ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη

  • Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος έξι συλληφθέντων στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης για περιβαλλοντική υποβάθμιση. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και παραμένουν κρατούμενοι.
  • Κατά την αστυνομική επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι δύο άνδρες πραγματοποιούσαν ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, κατ’ εντολή ενός 71χρονου. Στην υπόθεση εμπλέκονται και ιδιοκτήτες δύο εταιρειών ανακύκλωσης, από τις οποίες παραλαμβάνονταν τα απόβλητα.
  • Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο 71χρονος, από το 2020, πραγματοποιούσε ανεξέλεγκτες απορρίψεις διαφόρων αποβλήτων σε γεωτεμάχια. Συνεργαζόταν με τις εταιρείες, παραλαμβάνοντας μεγάλες ποσότητες αποβλήτων χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά, αποφεύγοντας τη σύννομη διαχείρισή τους.
Θεσσαλονίκη: Έξι συλλήψεις για υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης – Ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των έξι συλληφθέντων κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, για περιβαλλοντική υποβάθμιση.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την απαγγελία της κατηγορίας, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν κρατούμενοι.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες είναι πέντε άνδρες, 70, 41, 31, 59, 51 ετών, και μία 54χρονη.

Στο πλαίσιο επιχείρησης, που έγινε χθες το πρωί σε γεωτεμάχιο στην περιοχή της Σίνδου, διαπιστώθηκε ότι δύο εκ των συλληφθέντων, 31 και 41 ετών, οδηγώντας δημοσίας χρήσεως φορτηγά και κατ’ εντολή του 71 ετών άνδρα, πραγματοποίησαν ανεξέλεγκτες απορρίψεις αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και ανεπεξέργαστων πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών, ανάλογα με την περίπτωση, τα οποία είχαν παραλάβει από δύο εταιρείες ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ιδιοκτήτης της πρώτης εταιρείας φέρεται ο 51 ετών άνδρας, ενώ νόμιμη εκπρόσωπος – διαχειρίστρια της δεύτερης φέρεται η 54χρονη, με τον 59χρονο να έχει την ιδιότητα του υπεύθυνου λειτουργίας εργοταξίου.

Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο 71 ετών άνδρας, από το έτος 2020, ως αποκλειστικός χρήστης του ανωτέρω γεωτεμαχίου καθώς και ενός ακόμη στην ίδια περιοχή, πραγματοποιεί ανεξέλεγκτες απορρίψεις Α.Ε.Κ.Κ., πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών και άλλων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων με διάστρωση και επιχωμάτωση τους, καθώς και ότι συνεργαζόμενος με τις ανωτέρω εταιρείες, παραλάμβανε από αυτές μεγάλες ποσότητες αποβλήτων, χωρίς την έκδοση των εκ του νόμου απαιτούμενων παραστατικών, αποφεύγοντας με αυτό τον τρόπο τη σύννομη διαχείριση τους, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Επιπλέον, προέκυψε ότι ένας ακόμη 59χρονος, σε συνεννόηση με τον 71χρονο, τον τρέχοντα μήνα προέβη σε ανεξέλεγκτες εναποθέσεις σε ένα εκ των γεωτεμαχίων, σύμμεικτων στερεών αποβλήτων αποτελούμενα από χώμα, κομμάτια μπετό και πίσσας με Ι.Χ.Φ. ιδιοκτησίας του.

