Γάζα: Το πέρασμα της Ράφα θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα

Σύνοψη από το

  • Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα. Αυτό ανακοίνωσε ο Άλι Σάαθ, επικεφαλής της τεχνοκρατικής επιτροπής που θα διοικήσει προσωρινά τον παλαιστινιακό θύλακα.
  • Για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, η Ράφα είναι «μια γραμμή ζωής και ένα σύμβολο ευκαιρίας», τόνισε ο Σάαθ. Το άνοιγμά της σημαίνει ότι «η Γάζα δεν είναι πλέον κλειστή στο μέλλον και στον κόσμο».
  • Ο Άλι Σάαθ ηγείται της 15μελούς επιτροπής τεχνοκρατών που θα διοικήσει προσωρινά τη Γάζα. Η επιτροπή έχει ως στόχο «να εποπτεύσει την αποκατάσταση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση των πολιτικών θεσμών και τη σταθεροποίηση της καθημερινής ζωής».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα
Photo: AFP / Eyad Baba

Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, θα επαναλειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα αφού παρέμεινε κλειστό το μεγαλύτερο διάστημα του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο Άλι Σάαθ επικεφαλής της τεχνοκρατικής επιτροπής που θα διοικήσει προσωρινά τον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο Σάαθ έκανε την ανακοίνωση αυτή μέσω βιντεοσύνδεσης στη διάρκεια της τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας για την υπογραφή του καταστατικού χάρτη του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

«Με χαρά ανακοινώνω ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και στις δύο κατευθύνσεις. Για τους Παλαιστίνιους στη Γάζα η Ράφα είναι κάτι περισσότερο από ένα πέρασμα. Είναι μια γραμμή ζωής και ένα σύμβολο ευκαιρίας», τόνισε ο Σάαθ.

«Το άνοιγμα της Ράφα σημαίνει ότι η Γάζα δεν είναι πλέον κλειστή στο μέλλον και στον κόσμο», πρόσθεσε.

Ο Σάαθ, πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, είναι επικεφαλής της 15μελούς επιτροπής τεχνοκρατών που θα διοικήσει προσωρινά τη Γάζα υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου Ειρήνης, με στόχο «να εποπτεύσει την αποκατάσταση των βασικών δημόσιων υπηρεσιών, την ανοικοδόμηση των πολιτικών θεσμών και τη σταθεροποίηση της καθημερινής ζωής».

Προς το παρόν το Ισραήλ, που ελέγχει το πέρασμα της Ράφα από το 2024, δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις Σάαθ.

Πηγή: ΑΠΕ

14:57 , Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

