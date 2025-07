Βάσω Λασκαράκη: Υποδέχτηκε την κόρη της, Εύα, από την Αγγλία – «Welcome Back» – Η αντίδραση του Γιάννη Τσιμιτσέλη

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε η Βάσω Λασκαράκη με τους διαδικτυακούς της φίλους, καθώς η 12χρονη κόρη της, Εύα, επέστρεψε από την πρώτη της σχολική εκδρομή στο εξωτερικό. Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο για να την υποδεχτεί, μετά το ταξίδι της στη Μεγάλη Βρετανία, όπου πήγε μαζί με το σχολείο της.

Η συγκίνηση της μητέρας ήταν εμφανής μέσα από την ανάρτηση που έκανε στα social media, όπου δημοσίευσε φωτογραφίες της κόρης της από το Μπράιτον, το οποίο και αποτέλεσε τον βασικό σταθμό των διακοπών της. Στα στιγμιότυπα, η μικρή Εύα ποζάρει με χαμόγελο, γεμάτη ενθουσιασμό από τις εμπειρίες που έζησε μακριά από την οικογένειά της για μια ολόκληρη εβδομάδα.

Η Βάσω Λασκαράκη, εμφανώς περήφανη και συγκινημένη, έγραψε στη λεζάντα: «Καλώς την Αγγλίδα μας. Welcome back. Έφυγες παιδί και γύρισες… lady! Με προφορά, εμπειρίες και πολλές αναμνήσεις – κυρίως στην καρδιά. Μια εβδομάδα μακριά μας για πρώτη φορά. Καλώς ήρθες πίσω, ταξιδιάρα μου. What happens in Brighton stays in Brighton. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σχολείο μας και τους συνοδούς μας.»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ⓋⒶⓈⒾⓁⒾⓀⒾ ⓁⒶⓈⓀⒶⓇⒶⓀⒾ (@vasolaskaraki)

Ανάμεσα στα σχόλια που δέχτηκε η ανάρτηση, ξεχώρισε και εκείνο του Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος πρόσθεσε τρεις καρδιές, δείχνοντας κι εκείνος τη χαρά του για την επιστροφή της μικρής.