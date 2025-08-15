Δώρα Παντέλη: Εντυπωσιάζει με την σιλουέτα της λίγες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της – «Η μαμά επέστρεψε…»

Enikos Newsroom

lifestyle

Δώρα Παντελή
Πηγή: Instagram/dora_panteli_

Πιο όμορφη και εντυπωσιακή από ποτέ μοιάζει να είναι η Δώρα Παντέλη εντυπωσιάζει με την σιλουέτα της, λίγες μέρες μετά τη γέννηση της κόρης της αν και έχουν περάσει μόλις… 20 ημέρες από τότε που ήρθε στη ζωή η κορούλα της.

Η αθλητικογράφος διανύει την πλέον ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της, μιας και έγινε μανούλα για πρώτη φορά, ενώ ενημέρωσε και τους διαδικτυακούς της φίλους πως είναι πανέτοιμη να επανέλθει και σε όλες τις καθημερινές της ρουτίνες.

Ειδικότερα, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δώρα Παντέλη επέλεξε να μοιραστεί το βράδυ της Πέμπτης ένα μικρό φωτογραφικό άλμπουμ από την πρόσφατη έξοδο της. «Η μαμά επέστρεψε και είναι έτοιμη να αναλάβει» προειδοποιεί η εκθαμβωτική δημοσιογράφος επισημαίνοντας πως έχουν περάσει μόλις 20 ημέρες από τον τοκετό.

Αυτό που τραβάει, με ευκολία, κάθε βλέμμα, λοιπόν, είναι η εντυπωσιακή σιλουέτα που χαρακτηρίζει την Δώρα Παντέλη ακόμα και σ’ αυτή την περίοδο της ζωής της.

