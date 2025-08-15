Τραμπ για την συνάντηση με Πούτιν: «Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει – Αν δεν ήμουν πρόεδρος θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία»

Δηλώσεις μέσα από το Air Force One, έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αποδίδοντας τον απαιτούμενο σεβασμό στον Βλαντίμιρ Πούτιν πριν από την συνάντηση τους στην Αλάσκα, αλλά δείχνοντας και την αποφασιστικότητά του να καταλήξει σε μια συμφωνία για την Ουρανία, που είναι και ο αντικειμενικός του στόχος.

Όπως είπε, ο Πούτιν είναι «έξυπνος», ότι «τα πάνε καλά», και ότι υπάρχει «μεγάλος σεβασμός και από τις δύο πλευρές». Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι «κάτι θα συμβεί». «Παρατήρησα ότι φέρνει πολλούς επιχειρηματίες από τη Ρωσία, και αυτό είναι καλό. Μου αρέσει αυτό, γιατί θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις, αλλά δεν θα κάνουν επιχειρήσεις μέχρι να σταματήσει ο πόλεμος.»

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία θα είναι «σοβαρές» συνέπειες για τη Ρωσία. Θα είναι «Οικονομικά σοβαρές. Θα είναι πολύ σοβαρές. Δεν το κάνω για την υγεία μου, εντάξει, δεν το χρειάζομαι. Θα ήθελα να εστιάσω στη χώρα μας, αλλά το κάνω για να σώσω πολλές ζωές. Ναι, πολύ σοβαρές.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε επίσης για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να παρέχουν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία. «Ίσως, μαζί με την Ευρώπη και άλλες χώρες. Όχι με τη μορφή του ΝΑΤΟ, γιατί αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, ξέρετε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν πρόκειται να συμβούν. Αλλά ναι, μαζί με την Ευρώπη, υπάρχει πιθανότητα…», είπε.

Ερωτηθείς αν θα συζητήσει με τον Πούτιν εδαφικά ζητήματα, ο Τραμπ απάντησε: «Θα συζητηθούν, αλλά πρέπει να αφήσω την Ουκρανία να πάρει αυτή την απόφαση, και πιστεύω ότι θα πάρει τη σωστή απόφαση, αλλά δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ για την Ουκρανία. Είμαι εδώ για να τους φέρω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Και νομίζω ότι υπάρχουν δύο πλευρές. Κοιτάξτε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν ήθελε να καταλάβει όλη την Ουκρανία. Αν δεν ήμουν πρόεδρος, θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή, αλλά δεν θα το κάνει».