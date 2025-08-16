Θεσσαλονίκη: 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας συνελήφθη έπειτα από επεισοδιακή καταδίωξη – Πέρασε 10 κόκκινα φανάρια

Επεισοδιακή καταδίωξη σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (15/08) στη Θεσσαλονίκη, όταν περιπολούντες αστυνομικοί της ομάδας “Ζ” εντόπισαν δίκυκλη μοτοσικλέτα να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Τσιμισκή.

Ο οδηγός, ένας 20χρονος ημεδαπός, αγνόησε επανειλημμένα τους κανόνες του ΚΟΚ, παραβιάζοντας δέκα ερυθρούς σηματοδότες και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Η καταδίωξη έληξε στην περιοχή του Παλαιού Σταθμού, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τη μοτοσικλέτα και να συλλάβουν τον 20χρονο, παρά την προσπάθειά του να διαφύγει του ελέγχου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.